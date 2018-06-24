ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Сегодня Новосибирску исполняется 125 лет. Юбилейная дата празднуется во всём городе с раннего утра. Вчера, 23 июня, врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поздравил всех местных жителей с Днём города в рамках торжественного собрания, которое прошло в академическом театре оперы и балета. Исполняющий обязанности губернатора отметил, пожелал городу стать местом притяжения, в которое люди хотят приезжать, работать, жить и воспитывать своих детей. Он подчеркнула, что в настоящее время Новосибирск полон молодой энергии и полностью открыт для свежих идей и инноваций, а горожане стремятся к созидательно деятельности.

Также местных жителей поздравил и мэр города Анатолий Локоть, который призвал горожан отметить этот праздник с близкими и родными людьми на праздничных площадках, на которых пройдут различные мероприятия. Мэр Новосибирска вспомнил история и отметил, что 125 лет назад в городе был построен мост на берегах Оби, и здесь поселился сильный, трудолюбивый и целеустремлённый народ, которые представляют собой богатство и славу Новосибирска. Руководства города указало на то, что к своему 125-летнему юбилею Новосибирск имеет хорошие результаты.

24 июня жители города наслаждаются многочисленными мероприятиями, которые проходят по всему городу. По словам организаторов, в день рождения Новосибирска было подготовлено 300 событий на разных площадках. Большим сюрпризом для горожан станет выступление Мити Фомина, который приедет, чтобы отметить день рождения своего родного города вместе с его местными жителями. Кроме того, в Новосибирск прибыла группа «Градусы», что исполнить свои хиты и порадовать новинками на проспекте Карла Маркса, 7 в 20:30. А для любителей классической музыки на площади Ленина состоится концерт академического симфонического оркестра. Начало в 22:15.

По завершению Дня города в Новосибирске будет запущено сразу пять салютов. Самый яркий и длительный запланирован на Оби, продолжительность которого составит 25 минут. Запуск фейерверков стартует в 22:45.

Отметим, специально ко Дню города было создано мобильное приложение «ЭтоНово», которое ориентирует местных жителей по праздничным мероприятиям.