23.03.2020, 08:25
Новую анимационную ленту студии Disney можно будет посмотреть онлайн
ИА «Ореанда-Новости». В пятницу студией Disney был выпущен в цифровом формате мультфильм "Вперёд", всего через две недели после того, как анимационный проект вышел в прокат. Однако за просмотр необходимо будет заплатить, рассказывает CNET.
Уже третьего апреля анимационную ленту, в которой ключевых героев, братьев-эльфов, озвучили Том Холланд и Крис Пратт, можно будет увидеть на площадке Disney Plus.
В связи с распространением коронавируса американское руководство приняло решение закрыть кинотеатры. Из-за этого студией Disney были отложены премьеры таких картин, как "Чёрная вдова" и "Мулан".
Уже третьего апреля анимационную ленту, в которой ключевых героев, братьев-эльфов, озвучили Том Холланд и Крис Пратт, можно будет увидеть на площадке Disney Plus.
В связи с распространением коронавируса американское руководство приняло решение закрыть кинотеатры. Из-за этого студией Disney были отложены премьеры таких картин, как "Чёрная вдова" и "Мулан".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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