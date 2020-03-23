. Однако за просмотр необходимо будет заплатить, рассказывает CNET.В связи с распространением коронавируса американское руководство приняло решение закрыть кинотеатры. Из-за этого студией Disney были отложены премьеры таких картин, как "Чёрная вдова" и "Мулан".