ИА "Ореанда-Новости" Новая видеоработа американской певицы и актрисы Селены Гомес вызвало возмущение супруги её бывшего возлюбленного Джастина Бибера. Речь идёт о клипе на композицию под названием «Lose You To Love Me».

Двадцатисемилетняя исполнительница в этой песне прозрачно намекнула о романтических отношениях, которые в прошлом связывали её с Джастином Бибером. После публикации клипа нынешняя супруга Бибера опубликовала в популярной социальной сети Инстаграм изображение своего плейлиста с композицией «I'll Kill You». Эту песню исполняет артистка Саммер Уолкер и в переводе на русский язык означает как «Я убью тебя». Пользователи Инстаграма связали публикацию Хейли Бибер с новым клипом Селены Гомес – якобы таким образом она отреагировала на текст песни Гомес. Позднее выяснилось, что пост Хейли Бибер был удалён.

Селена Гомес также прокомментировала текст композиции «Lose You To Love Me». По словам артистки она почувствовала необходимость выразить собственные эмоциональные ощущения, даже если после публикации этого клипа у некоторых людей возникнут негативные ощущения.

Напомним, что клип Селены Гомес вышел в свет в минувший вторник, 22 октября. На видеохостинге YouTube на момент публикации этот ролик собрал двадцать два миллиона просмотров.

Стоит также отметить, что певец канадского происхождения Джастин Бибер и модель Хейли Болдуин официально узаконили свои отношения в октябре прошлого года. Примечательно, что свадебная церемония состоялась тайно. В октябре текущего года супруги вновь отметили свадьбу, придав огласке свои отношения.