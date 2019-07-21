ИА «Ореанда-Новости». Среди работников различных специализаций появился новый вид туризма – bleisure-travel, который сочетает в себе деловую командировку и отдых. Об этом сообщили в агентстве делового туризма «Аэроклуб». Сотрудник, который по собственной желанию отправляется в командировку, остаётся в этом городе дольше, чем это было указано в плане поездки.

Этот вид туризма стремительно набирает популярность. Это обусловлено несколькими факторами, например, на рынке труда доминирует поколение миллениалов, людей, родившихся после 19981 года.

Они стремятся совмещать трудовую деятельность и личную жизнь, а также расширить кругозор и осваивать новые места. Поэтому, по мнению экспертов агентства, многие иностранные корпорации, работающие в России, постепенно переходят на новый формат в отношении поездок. Они используют его, как стимулы, которые мотивируют сотрудников и помогают поддерживать баланс между работой и личной жизнью.

Спрос на поездки совмещенных с отдыхом за последние пять лет вырос более чем на 40 %, и вскоре доля такого отдыха может возрасти до 60 %. Самыми популярными городами России для расширения командировок являются Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск и Нижний Новгород. Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена лидируют среди зарубежных городов.

Как выяснили специалисты, чаще всего работники горнодобывающей, обрабатывающей и энергетической отраслей расширяют деловые поездки по России. Также этот вид туризма популярен среди работников автомобильной промышленности, сотрудников фармацевтических компаний и компаний, которые продают широкий ассортимент товаров.