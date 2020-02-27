За минувший год зал приобрёл завершенный облик и стал основной площадкой для репетиций двух оркестров ММДМ - Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы".На предстоящем концерте маэстро Владимир Спиваков, оркестр «Виртуозы Москвы» и звезда оперной сцены, ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова исполнят произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.