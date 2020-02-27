27.02.2020, 06:39
9 марта 2020 года в Новом зале Московского международного дома состоится первый публичный концерт
ИА «Ореанда-Новости». Презентация Нового зала Дома музыки, в которой принимал участие мэр Москвы Сергей Собянин, состоялась в апреле 2019 года. За минувший год зал приобрёл завершенный облик и стал основной площадкой для репетиций двух оркестров ММДМ - Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы".
Владимир Спиваков, принимавшей личное участие в оформлении Нового зала, описал его, как "многофункциональное современное пространство, которое наполнено жизнью".
На предстоящем концерте маэстро Владимир Спиваков, оркестр «Виртуозы Москвы» и звезда оперной сцены, ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова исполнят произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.
Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.
Владимир Спиваков, принимавшей личное участие в оформлении Нового зала, описал его, как "многофункциональное современное пространство, которое наполнено жизнью".
На предстоящем концерте маэстро Владимир Спиваков, оркестр «Виртуозы Москвы» и звезда оперной сцены, ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова исполнят произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.
Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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