ИА «Ореанда-Новости» В архивах известного английского писателя Энтони Бёрджесса обнаружено продолжение романа-антиутопии «Заводной апельсин» (A Clockwork Orange) 1962 года. Объём произведения – около 200 страниц. Он озаглавлен A Clockwork Condition. Это сборник размышлений писателя о человечестве, в них затронуты темы из его популярного романа.

Незаконченный труд специалисты называют «наполовину философскими размышлениями, наполовину автобиографией». Сам Бёрджесс именует его философской декларацией на тему природы современного человека.

В книге литератор выражает опасения в отношении влияния на человека кино, телевидения и прочих средств массой информации. Затронута полемика вокруг фильма по мотивам «Заводного апельсина», снятого в 1971 году Стэнли Кубриком. Картину тогда запретили к показу в Великобритании по предлогом того, что она провоцирует насилие среди молодежи.

Бёрджес также рассказывает о том, что побудило его дать роману столь необычное название.