04.07.2019, 23:28
Один из самых длинных деревянных мостов в России обрушился
ИА «Ореанда-Новости» Мост из дерева длиною почти в полкилометра обрушился в Башкирии. Старинный пешеходный мост закрыт уже более шести лет, и не был разрушен специально из-за того, что считался культурным объектом. До 2016 года он считался самым длинным в России, но после строительства Типографского моста во Владимире перестал представлять такую ценность.
Обрушение произошло вследствие загнивания всей конструкции. Так как объект уже не эксплуатируется, пострадавших нет.
Обрушение произошло вследствие загнивания всей конструкции. Так как объект уже не эксплуатируется, пострадавших нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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