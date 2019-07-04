ИА «Ореанда-Новости» Мост из дерева длиною почти в полкилометра обрушился в Башкирии. Старинный пешеходный мост закрыт уже более шести лет, и не был разрушен специально из-за того, что считался культурным объектом. До 2016 года он считался самым длинным в России, но после строительства Типографского моста во Владимире перестал представлять такую ценность.
Обрушение произошло вследствие загнивания всей конструкции. Так как объект уже не эксплуатируется, пострадавших нет.