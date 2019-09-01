ИА «Ореанда-Новости». Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» собрал в российском прокате более 1 миллиарда рублей (15 миллионов долларов). Об этом стало известно по данным российского киноиндустрии трекера ЕАИС.

Сюжет нового фильма Квентина Тарантино рассказывает об актёре Рике Далтоне и его помощнике Клиффе. Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1969 году. В нем также показаны моменты из жизни режиссёра Романа Полански и секты, созданной Чарльзом Мэнсоном. Главные роли в фильме сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт. Квентин Тарантино лично приехал в Москву, чтобы представить фильм в России.

По сообщениям СМИ, более 3 миллионов зрителей из России уже посмотрели фильм. Стоит отметить, что это первый фильм Тарантино за 15 лет, который смог добиться столь ошеломительного успеха.