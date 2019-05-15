ИА «Ореанда-Новости» В финал международного музыкального конкурса «Евровидение» по результатам выступлений в первом полуфинале вышли артисты, представляющие Грецию, Белоруссию, Сербию, Кипр, Эстонию, Чехию, Австралию, Исландию, Сан-Марино и Словению.

Таким образом, представители семи стран: Черногории, Финляндии, Польши, Венгрии, Бельгии, Грузии и Португалии – выбыли из борьбы.

16 мая состоится второй полуфинал, из участников которого будут выбраны ещё десять финалистов. Во втором полуфинале представлены 18 государств: Азербайджан, Швейцария, Швеция, Австрия, Молдавия, Латвия, Дания, Армения, Румыния, Ирландия, Албания, Северная Македония, Норвегия, Россия, Нидерланды, Хорватия, Литва и Мальта.

Помимо этого в финал автоматически попадают конкурсанты из Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании (это страны, которые учредили «Евровидение»), а также из Израиля (государства, которое принимает конкурс в этом году).