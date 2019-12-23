Об этом заявлено РИА Новости, которые ссылается на результаты исследования Mediascope.На третьем месте оказался сериал "Тайны следствия". Его отметили в качестве самого любимого сериала 2,8 процента участвовавших в опросе.Ленту "Т-34" 1,96 процента отвечавших назвали фильмом, который произвел на них наибольшее впечатление. На втором месте оказался "Джокер" - 1,94 процента. На третьем - "Движение вверх". Самым впечатляющим фильмом его считают 1,56 процента респондентов.