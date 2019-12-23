23.12.2019, 10:15
Опрос показал, какие сериалы и фильмы нравятся россиянам
ИА "Ореанда-Новости" Своими любимыми сериалами жители России назвали проекты "Тайны следствия", "Игра престолов", "След". Самыми впечатляющими полнометражными фильмами ими были названы "Движение вверх", "Т-34", "Джокер". Об этом заявлено РИА Новости, которые ссылается на результаты исследования Mediascope.
Около 5 процентов российских респондентов своими любимым сериалом назвали "Игру престолов". 3,8 процента отвечавших назвали таковым проект "След". На третьем месте оказался сериал "Тайны следствия". Его отметили в качестве самого любимого сериала 2,8 процента участвовавших в опросе.
Ленту "Т-34" 1,96 процента отвечавших назвали фильмом, который произвел на них наибольшее впечатление. На втором месте оказался "Джокер" - 1,94 процента. На третьем - "Движение вверх". Самым впечатляющим фильмом его считают 1,56 процента респондентов.
Около 5 процентов российских респондентов своими любимым сериалом назвали "Игру престолов". 3,8 процента отвечавших назвали таковым проект "След". На третьем месте оказался сериал "Тайны следствия". Его отметили в качестве самого любимого сериала 2,8 процента участвовавших в опросе.
Ленту "Т-34" 1,96 процента отвечавших назвали фильмом, который произвел на них наибольшее впечатление. На втором месте оказался "Джокер" - 1,94 процента. На третьем - "Движение вверх". Самым впечатляющим фильмом его считают 1,56 процента респондентов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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