12.09.2019, 20:09
Опубликован первый геймплейный трейлер System Shock 3
ИА «Ореанда-Новости». Представители игровой компании OtherSide Entertainment опубликовали первый трейлер игры System Shock 3, в котором показан игровой процесс. Видео появилось вчера, 11 сентября, на YouTube-канале Dustman.
В трейлере показан главный герой игры, который перемещается по заброшенной космической станции и сражается с роботами и заражёнными. Также ему противостоит враждебно настроенный искусственный интеллект станции по имени SHODAN.
Напомним, что в 2020 году System Shock 2 исполняется двадцать лет. К этому событию разработчики уже готовят ремейк оригинальной игры. Также планируется переиздание второй части.
Релиз System Shock 3 планируется на 4 квартал 2019 года на PC, Playstation 4 и Xbox One.
В трейлере показан главный герой игры, который перемещается по заброшенной космической станции и сражается с роботами и заражёнными. Также ему противостоит враждебно настроенный искусственный интеллект станции по имени SHODAN.
Напомним, что в 2020 году System Shock 2 исполняется двадцать лет. К этому событию разработчики уже готовят ремейк оригинальной игры. Также планируется переиздание второй части.
Релиз System Shock 3 планируется на 4 квартал 2019 года на PC, Playstation 4 и Xbox One.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии