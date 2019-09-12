ИА «Ореанда-Новости». Представители игровой компании OtherSide Entertainment опубликовали первый трейлер игры System Shock 3, в котором показан игровой процесс. Видео появилось вчера, 11 сентября, на YouTube-канале Dustman. 

В трейлере показан главный герой игры, который перемещается по заброшенной космической станции и сражается с роботами и заражёнными. Также ему противостоит враждебно настроенный искусственный интеллект станции по имени SHODAN.

Напомним, что в 2020 году System Shock 2 исполняется двадцать лет. К этому событию разработчики уже готовят ремейк оригинальной игры. Также планируется переиздание второй части. 

Релиз System Shock 3 планируется на 4 квартал 2019 года на PC, Playstation 4 и Xbox One.