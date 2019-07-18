ИА «Ореанда-Новости» Самой фотографируемой мировой достопримечательностью стала Эйфелева башня. Это следует из рейтинга, опубликованного сервисом «Облако Mail.ru».

На втором месте в списке самых часто снимаемых на камеру мест стали Колизей и Фонтан Треви в Риме. В первую пятёрку рейтинга вошли также Храм святого Семейства в Барселоне и собор Нотр-Дам в Париже.

В России же чаще всего делают фото Красной площади и Собора Василия Блаженного в Москве, в Санкт-Петербурге снимают Дворцовую площадь и сады Петергофа, в Казани в объективы фотоаппаратов чаще всего попадает Мечеть Кул-Шариф.