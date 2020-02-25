ИА «Ореанда-Новости». Компания, производящая всемирно известное печенье, Oreo вместе с брендом одежды Supreme создало необычное печенье, стоимость которого составила 89 тысяч долларов.

Не только вещи, но и печенье может быть брендовым. Supreme, бренд уличной одежды, и Oreo, производитель популярного по всему миру печенья, объединились для создания ограниченной коллекции лакомств.

Знакомые пачки печенья преобразились, добавив к дизайну упаковки ещё и логотип Supreme. На рынок было выпущено крайне малое количество сладостей, поэтому разлетелись они весьма быстро. Сейчас те, кто не успел, приобрести «знаковый» для многих фанатов товар, покупают заветные коробочки печений за огромные деньги на интернет-аукционах. Цена колеблется от 56 долларов за упаковку до 89 тысяч. Это более пяти с половиной миллионов рублей. Хотя в магазинах изначально она стоила около 8 долларов (500 рублей).