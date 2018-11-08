ИА «Ореанда-Новости» В почтенном возрасте 90 лет во Флоренции скончался организатор знаменитой «Бульдозерной выставки», российско-французский художник Оскар Рабин.

Лидер московского авангарда, многими он считался одним из самых скандальных за эпоху СССР художником. Оскар Яковлевич Рабин родился в Москве 2 января 1928 года. Родители скончались, папа - когда маленькому Оскару было всего 5 лет, мама - когда будущий художник достиг 11-летнего возраста.

Тягу к художественному ремеслу Рабин почувствовал в начале сороковых годов, когда поступил на учёбу в студию Евгения Кропивницкого - поэта, художника и композитора.

После войны Оскар Рабин поступает на учёбу в Рижскую Академию художеств, откуда его исключают в 1949 с формулировкой «за формализм». После исключения из академии, художник возвращается к первому учителю - Евгению Крапивницкому.

В СССР художникам было сложно зарабатывать себе на жизнь, а еще сложнее - прокормить семью, поэтому до 1957 года Оскар Яковлевич проработал грузчиком на строительстве «Севводстроя».

К 1960-м годам спрос на творчество Рабина начинает стремительно расти, и в 1964 году его картины оказываются на лондонской выставке «Аспекты современного советского искусства». Карьера растёт, произведения Оскара Яковлевича активно демонстрируют на выставках, как советских, так и зарубежных.

В 1969 году выходит постановление, согласно которому, любая выставка может иметь место быть только после тщательного изучения руководством МОСХ. С этого момента жизнь Оскара Рабина сильно усложняется. Его картины не принимают, а из-за антисоветских высказываний он постоянно находится в конфронтации с органами власти.

В 1974 году Рабин организовывает «Бульдозерную выставку» - единственную за всю историю СССР несанкционированную уличную выставку, которую власти приказали демонтировать при помощи спецтехники.

В 1977 году Оскара Яковлевича сначала сажают под домашний арест за тунеядство, а потом, после отказа от репатриации в Израиль, запирают на ночь в КПЗ. Год спустя художнику предлагают оформить туристическую визу в Европу. В том же году его лишают гражданства Советского Союза. Российский паспорт художник получил только в 2006 году.

Оскар Рабин проводил свои выставки почти до самого конца. Последняя датируется 2013 годом - картины художника выставляются в Арт Музее в Москве. В том же году Оскар Яковлевич удостаивается своей последней награды - Орденом Российской академии художеств «За служение искусству».