ИА «Ореанда-Новости» Организаторы песенного конкурса «Евровидение» не будут пересматривать результаты Литвы после того, как страна заявила об ошибке во время голосования. Об этом передаёт портал литовского государственного радио и телевидения LRT.lt.

Как ранее сообщалось, LRT заподозрил, что результаты голосования Италии были не учтены, из-за этого Литва не попала в финал конкурса. Якобы итальянский вещатель RAI опубликовал обновлённые результаты голосования телезрителей. При учёте новых результатов, получается, что представитель Литвы Юриус Векленко смог бы попасть в финал, набрав на балл больше, чем датская исполнительница Леонора.

В Европейском вещательном союзе информацию опровергли, заявив, что изначальные результаты голосования были верны.