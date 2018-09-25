ИА «Ореанда-Новости». 29 сентября в Большом зале Московской консерватории Александр Князев представит “Органную мессу” И.С. Баха — его последний фундаментальный труд, объединяющий обработки самых сложных хоралов.



Их расположение несколько напоминает мессу, и поэтому известный композитор и исследователь баховского творчества Альберт Швейцер назвал в своей монографии Третью часть “Клавирных упражнений” именно “Органной мессой”.



Их расположение несколько напоминает мессу, и поэтому известный композитор и исследователь баховского творчества Альберт Швейцер назвал в своей монографии Третью часть “Клавирных упражнений” именно “Органной мессой”.

Музыкантов такого масштаба как Александр Князев называют универсалами. Будучи всемирно известным виолончелистом-виртуозом, он из любви к Баху научился играть на органе, а из любви к Моцарту в прошлом году сел за рояль.





“На самом деле, это уже давняя история. Я начал играть на органе в 26 лет, — говорит Александр Князев. — Этот инструмент мне нравился с детства. Я испытывал особый мистический трепет, когда слышал в церкви в Европе звуки органа. Кроме того, мой любимый композитор — Бах — написал много произведений именно для органа”.





Изюминкой программы станет вступительное слово известного актёра и телеведущего Юлиана Макарова.





Александр Князев начал активную концертную деятельность в 1987 году. Он выступает в России , Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, США, Японии, Корее. Его партнёрами в разное время были М. Воскресенский, С. Мильштейн, В. Спиваков, В. Третьяков, Л. Амбарцумян, И. Монигетти, Ю. Башмет, Г. Гюйю, А. Николе. Виолончелист выступал с такими выдающимися дирижёрами как М. Ростропович, В. Федосеев, Ю. Темирканов, Е. Светланов, Д. Китаенко, М. Шостакович, Р. Хофман. Он принимал участие в крупных международных музыкальных фестивалях: “Памяти Жаклин дю Пре” (Кольмар, Франция), Дж. Энеску (Бухарест, Румыния), “Московские Звезды” и “Декабрьские вечера”.





В репертуаре Александра Князева практически все сочинения, написанные для виолончели, а также множество органных произведений. Музыкант проводит мастер-классы в Испании, Франции, Республике Корея, Италии, на Филиппинах. Он являлся членом жюри Международного конкурса виолончелистов им. П. И. Чайковского в Москве (1998, 2002).