ИА «Ореанда-Новости». Предлагаем вашему вниманию расписание цикла концертов «Органные вечера на Ковенском», которые можно будет посетить в Санкт-Петербурге 2 - 24 февраля. В программе концертов - органные произведения знаменитых композиторов разных стран, эпох и школ. Вечера будут проходить в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской (Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания).

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Начало концертов по субботам в 20 часов, по воскресеньям в 16 часов





2 февраля 2019, суббота, 20 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Бах и романтика бахианы . Голос и орган: Бах, Вивальди, Вилла-Лобос, Форе

Уникальную программу, в которой соединились барокко и романтизм Германии, Австрии, Франции, Италии и Испании представит дуэт талантливых музыкантов. Обладательница чудесного сопрано Вера Чекалина и известная петербургская органистка Елена Антипина в очередной раз поразят публику многообразием жанров и широтой географии представленных сочинений. Орган соло представят две монументальные Пассакалии – старшего предшественника Баха Дитриха Букстехуде и великого неоклассика Макса Регера. Бах в этот раз предстанет как автор известной всем транскрипции одного из самых популярных инструментальных концертов Вивальди. Наряду с фрагментами знаменитого вагнеровского цикла «Пять песен на стихи Матильды Везендонк», прозвучат шедевры Хуго Вольфа, австрийского композитора, сочинения которого ознаменовали высшую фазу развития немецкой романтической песни (Lied). Романтический настрой вечера подчеркнут сочинения Форе и Альбениса, также знаменитая Ария Вилла-Лобоса из Бразильской бахианы № 5.

Исполнители:

Вера Чеканова, сопрано

Елена Антипина, орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









3 февраля 2019, воскресенье, 16 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Двое за органом: орган соло и в дуэтах. Бах, Моцарт, Лист

Сольные сочинения для органа и дуэта органистов исполнят музыканты разных поколений Алла Морозова и Юрий Семенов – прекрасный педагог и музыкант и его талантливая ученица, уже давно и успешно ведущая активную концертную деятельность. В самом французском уголке Петербурга – католическом храме Девы Марии Лурдской – прозвучат сочинения, представляющие самые разные грани необъятных возможностей Короля инструментов. Одно из самых монументальных сочинений Баха – Дорийская токката и фуга. По контрасту с ней – прелестное сочинение Моцарта, который создал немного сочинений для органа, но его «Церковные сонаты» – подлинные миниатюрные шедевры. 17 сонат, одна из которых прозвучит в концерте, – одночастные опусы для органа и струнных инструментов, которые исполнялись во время церковных праздников (в концерте представлена версия для органа соло). Малоизвестное российской публике и безусловно заслуживающее внимания творчество Нильса Гаде и князя Владимира Одоевского. Смысловой финал концерта – Фантазия и фуга Ференца Листа на тему хорала Ad nos, ad salutarem undam из оперы «Пророк» Джакомо Мейербера. Это самое грандиозное сочинение Листа для органа. Основная тема – хорал, сопровождающий обряд Крещения в первом акте оперы, стилизованный под средневековую манеру. Двое за органом: уникальная возможность услышать этот неподражаемый инструмент соло и в дуэтах

Исполнители:

Алла Морозова

Юрий Семенов

Орган

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









9 февраля 2019, суббота, 20 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган и гитара. Бах, Вивальди, Родриго

Фантазия для гитары и органа – дуэт ярких и успешных музыкантов, петербургской органистки Елизаветы Шабалиной и московского гитариста Дмитрия Бородаева. Дмитрий Бородаев – известный гитарист, композитор, президент Московской международной ассоциации гитарного искусства, автор многочисленных сочинений концертов для гитары. Символично, что в 2013 году музыкант стал победителем Всероссийского конкурса композиторов на лучшее сочинение для органа соло! В это вечер Дмитрий Бородаев выступит и в роли композитора – прозвучат его Арабески для гитары и органа. Южная Америка представлена удивительной пьесой – «Последнее тремоло» Августина Барриоса, виртуоза гитары, чье композиторское наследие насчитывает более трёхсот сочинений для гитары, многие из которых до сих пор не изданы. Олимп гитарного репертуара – Адажио из концерта для гитары «Аранхуэс» Хоакина Родриго, которое брали с собой на орбиту американские астронавты! Орган соло в очередной раз поразит шедеврами Баха, Вивальди и Брунса – ярчайшего представителя северонемецкой органной школы, прожившего короткую жизнь, но вписавшего себя в историю своими выступлениями, где он одновременно играл на скрипке и органной педали! И, наконец, Сезар Франк – выдающийся родоначальник французского симфонического органа, импровизации которого Лист сравнил с шедеврами Баха. В середине XIX века именно Франк возродил искусство органной импровизации, в котором ему, как в своё время и Баху, не было равных. Фантазия для гитары и органа – вечер открытий.

Исполнители:

Лауреат премии Правительства Москвы

Дмитрий Бородаев, гитара, Москва

Победитель X Международного конкурса органистов имени Я. П. Свелинка

Елизавета Шабалина, орган, Санкт-Петербург





Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





10 февраля 2019, воскресенье, 16 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Органный концерт “Под музыку Вивальди и …Поля Мориа”

Мелодии оркестра Поля Мориа и его знаменитые аранжировки знают и любят во всём мире. Более того, многие хиты приписывают именно ему, забыв о настоящих авторах. Талантливая органистка Мария Блажевич предоставит публике уникальную возможность услышать их звучание в органной аранжировке в обрамлении лучших сочинений Баха, Вивальди, Моцарта. Мелодии, знакомые нам с раннего детства: Под музыку Вивальди, Жаворонок из программы «В мире животных», знаменитая заставка к «Кинопанораме», буквально выученные наизусть «Менуэт», «Токката», «Одинокий пастух» и … этот список можно продлить до бесконечности. Концерт-сопоставление: известная всем жемчужина органного репертуара Токката и фуга ре минор Баха и Токката Гастона- Мориа, инструментальный концерт Вивальди, мастерски переложенный Бахом и «Под музыку Вивальди» – напеваемая целыми поколениями мелодия Сергея Никитина, которую с разрешения автора играл оркестр Поля Мориа. Органные версии увертюры к Свадьбе Фигаро и Маленькой ночной серенады Моцарта и «В духе Фигаро» Мориа. Проведите удивительный вечер под музыку Вивальди и Поля Мориа!

Исполнитель:

Мария Блажевич, орган

Тюмень









16 февраля 2019, суббота, 20 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган и арфа. «В предчувствии весны». Бах, Вивальди, Чайковский

В самый лютый зимний месяц петербургские музыканты Мария Лобецкая и Антонина Шишканова поделятся с замерзшей петербургской публикой Предчувствием весны, которую все мы начинаем ждать, едва она закончится. Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы откроют удивительно зримый мир неиссякаемых весенних образов. Оригинальные виртуозные пьесы для арфы соло и арфы в сопровождении органа представлены сочинениями Цабеля, Холли, Дамаза и Гранжани. Сольный орган – сочинениями Баха и Мендельсона. Весна из «Четырёх времен года» неугомонного венецианца Вивальди прозвучит в авторской версии Марии Лобецкой для органа, как и Март с Апрелем из непревзойденной сезонной энциклопедии Чайковского «Времена года». Арфовая версия Мая откроется по-новому в переложении Антонины Шишкановой. В предчувствии весны – концерт для всех, кто устав от темных и длинных зимних вечеров, хочет побыстрее указать её Величеству Весне кратчайший путь в Петербург:)

Исполнители

Лауреаты международных конкурсов

Мария Лобецкая, орган

Антонина Шишканова, арфа

Санкт-Петербург

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









17 февраля 2019, воскресенье, 16 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Орган и хор. Диалог эпох: Моцарт и Пярт

«Диалог эпох: Моцарт и Пярт» – концерт уникального хорового коллектива «Петербургские серенады» под управлением его художественного руководителя, Маэстро Егора Лосева, и известной петербургской органистки Екатерины Маришкиной. Прозвучат две мессы – Короткая месса Моцарта и Берлинская месса великого эстонца Арво Пярта, самого известного и популярного из ныне здравствующих академических композиторов. Пойдя по пути авангардизма в Советском Союзе, он бесстрашно отстаивал своё право на творческое самовыражение, но приняв крещение, изменил убеждения и надолго замолчал. После многолетнего затворничества родился новый стиль, названный автором «тинтиннабули», что значит по-латыни колокольчики. Эта новая музыка оказалась настолько прекрасной, что благотворно воздействовала на людей и улучшала состояние тяжелобольных! Своеобразная прелюдия к концерту – масштабная органная Фантазия соль мажор Баха для сольного органа. Прикоснитесь к творчеству двух гениев, разделенных веками, в концерте «Диалог эпох».

Исполнители:

Царскосельский камерный хор «Петербургские серенады»

Художественный руководитель Егор Лосев

Екатерина Маришкина, орган





Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









23 февраля 2019, суббота, 20 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

Музыка в сумерках: Кларнет&Орган. Моцарт, Шуман, Рахманинов

Музыка в сумерках – удивительный концерт, который завораживает не только уникальностью репертуара Короля инструментов, не только необычным сочетанием органа и кларнета: особая атмосфера возникает здесь и сейчас от того, что музыка звучит в темноте и публика может полностью погрузиться в оригинальную программу известного ансамбля «Кларнет&Орган». Этот проект был создан двумя талантливыми музыкантами, выпускниками Российской Академии музыки имени Гнесиных Егором Колесовым (орган) и Русланом Шмельковым (кларнет). Сочетание органа и кларнета является очень редким и необычным явлением в музыкальном мире. Многие аранжировки, которые входят в репертуар ансамбля, сделаны самими музыкантами. Сочетание этих двух инструментов рождает неповторимые тембры и краски. Неожиданно прозвучат в сопровождении органа Adagio и Allegro из концерта для кларнета с оркестром Моцарта. В программе ярко и разнообразно представлено творчество композиторов разных эпох и стран – Шумана, Рахманинова, Уильямса. Финал концерта – одно из последних сочинений Франсиса Пуленка, его кларнетовая соната, где с истинно французским юмором сочетается глубокий трагизм. В темноте будете только вы, музыка и ваше воображение…

Программа:

Исполнители:

Руслан Шмельков. кларнет

Егор Колесов, орган

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)









24 февраля 2019, воскресенье, 16 часов

(Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания)

Цикл концертов Soirées d'orgue sur Kovensky/Органные вечера на Ковенском

«Золотая коллекция БАРОККО». Скрипка и орган

Совершить путешествие в прославившуюся всеми возможными и невозможными тембровыми и мелодическими диковинками и ритмическими парадоксами музыку блистательной эпохи барокко приглашают скрипачка Лада Морозова и органист Евгений Авраменко. Галерея звуковых портретов композиторов этого удивительного времени представлена Германией, Италией и Британией XVII-XVII веков. Лучшие сочинения Перселла, Перголези, Альбинони. И, как венец этого стиля, не имеющий равных – Иоганн Себастьян Бах в органной версии Финала Страстей по Матфею, сделанной для симфонического органа Шарлем-Мари Видором. Золотая коллекция БАРОККО. Скрипка и орган. Лучшие сочинения лучших композиторов.

Исполнители:

Лада Морозова, скрипка

Евгений Авраменко, орган

Продолжительность концерта 60 –70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)







