ИА «Ореанда-Новости». В Санкт-Петербурге в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской пройдут органные вечера. Адрес - Ковенский переулок 7, станция метро Площадь Восстания.





6 июля, суббота, 20:00

Бах, Букстехуде, Лангле



Американский гость Органных вечеров на Ковенском Тигран Буниатян выступит в самом французском месте Петербурга – католическом храме Матери Божией Лурдской. Германия и Франция – две страны, где органное искусство в разные эпохи достигло своего апогея. Германия представлена опусами Баха и его предшественника Букстехуде. Бах – символическая точка отсчета в истории органного искусства, личность оказавшая влияние на композиторов разных стран и эпох, в том числе, и на непревзойденных мэтров французского симфонического органа. Новая эра органа началась во Франции с появлением абсолютно нового типа Короля инструментов, благодаря знаменитому органостроителю-новатору Аристиду Кавайе-Коллю. Он реконструировал духовые органы так, что они смогли соперничать со звучанием целого симфонического оркестра. В концерте прозвучат сочинения Жана Лангле, выдающегося французского органиста XX века. Он занимал пост приходского органиста знаменитого парижского собора Cвятой Клотильды, где до него служили такие величайшие музыканты, как Сезар Франк и Шарль Турнемир. Лангле очень любил инструмент эпохи Сезара Франка и Астрида-Кавайе-Колля и создал для него более 254 опусов. Подобно своему близкому другу Оливье Мессиану, Лангле позиционировал создание сочинений для органа, как свою религиозную миссию, как некий комментарий к Священному Писанию. Органные легенды: Германия и Франция – концерт, представляющий лучшие опусы из наследия двух самых органных стран мира.

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов

Тигран Буниатян, орган

США

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





7 июля, воскресенье, 16:00

Бах. Сыновья. Ученики. Флейта и орган



Познакомиться поближе с творчеством учеников германского гения, Иоганна Себастьяна Баха, предлагают московские музыканты Маргарита Еськина и Владимир Перунцев. Органные и ансамблевые сочинения позволят прикоснуться к творчеству последователей Баха. Все его сыновья, а было их шестеро, стали музыкантами. Их успехи были неодинаковыми, но можно только поразиться педагогической одарённости их отца, который сам обучал своих детей музыкальным премудростям. Четверо стали хорошими профессионалами, существенно повлиявшими на развитие европейской музыки, а среди многочисленных учеников лейпцигского кантора наиболее известны Кребс и Мютель, чей стиль наиболее схож с со стилем старшего и самого успешного из сыновей Баха – Филиппа Эммануила. При жизни сам Иоганн Себастьян Бах не знал такой славы, которой достиг Филипп Эммануил. Гайдн и Моцарт считали его композиторский уровень недостижимым для себя. «Мы все дети, а он отец», – восторженно говорил о нём Моцарт. Иоганн Кристиан Бах был младшим сыном Иоганна Себастьяна. Он был весьма популярным композитором, сочинявшим в модном галантном стиле, и дальше всех своих родственников отошёл от семейных традиций. Во-первых, он в отличие от всех других Бахов, постоянно живших в Германии, искал счастья за границей и жил сначала в Милане, а потом в Лондоне. Во-вторых, он отрёкся от протестантской религии и крестился в католичество, за что был осуждён семьёй. И в-третьих, он единственный из всех Бахов сочинял оперы. Бах. Сыновья. Ученики. Концерт-хроника блистательных педагогических достижений Иоганна Себастьяна Баха.

Исполнители:

Владимир Перунцев, блокфлейты

Маргарита Еськина, орган

Москва

Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)





14 июля, воскресенье, 16:00

Антонио Вивальди Времена года. Скрипка и орган (Dolce vita-Dolce musica)



Любимый публикой Санкт-Петербургский дуэт предлагает погрузиться в атмосферу Dolce musica - Dolce vita. Екатерина Маришкина и Марк Таубе отнюдь неслучайно назвали свой концерт именно так – сладчайшие гармонии неистового венецианца Антонио Вивальди наполнят особым смыслом петербургский день, находящийся в самом зените июля. Гениальная музыка неугомонного рыжего аббата актуальна и любима в наши дни. Творчество Вивальди изучал великий Бах, переложивший ряд его инструментальных концертов для органа с непередаваемым мастерством. Один из них, наиболее играемый и хорошо известный публике, концерт для струнных ре минор, прозвучит в блестящем исполнении Екатерины Маришкиной. Самое известное и одно из самых популярных классических сочинений в мире – «Времена года», цикл из четырех скрипичных концертов в сопровождении струнного оркестра, к которому на протяжении веков обращались многочисленные музыканты, делая смелые и неожиданные аранжировки этого шедевра. На этот раз прозвучит версия для скрипки и органа, созданная самой Екатериной Маришкиной. Смена сезонов и состояний природы, а также человеческого настроения — главная тема знаменитого цикла Антонио Вивальди. Звенящий зимний день и осенняя печаль, азарт весны и истома летнего зноя настолько ярко переданы в звукописи «Времен года», что у публики создается эффект полнейшего погружения в меняющийся калейдоскоп сезонов.

Исполнители:

Заслуженный артист России Марк Таубе, скрипка

Лауреат международных Екатерина Маришкина, орган

Санкт-Петербург



Продолжительность концерта – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)



21 июля, воскресенье, 16:00

Ave Maria. Шуберт, Бах, Сен-Санс, Масканьи. Голос и орган



И снова в центре внимания тема, пользующаяся неизменной любовью публики, к которой на протяжении веков не устают обращаться композиторы и исполнители. Ave Maria – приветствие архангела Гавриила Марии в момент благовещения. Молитва, обращенная к Пречистой Деве, которая переведена на множество языков, и кроме католической, принята также в англиканской, лютеранской и грекокатолической традициях. На протяжении веков композиторы разных стран «слышали» эту молитву по-своему, создавая свои шедевры. Ave Maria давно вышла за рамки церковного пространства, а к нескольким сотням сочинений, созданных на этот текст, постоянно продолжают присоединяться новые, написанные в наши дни. Наряду с такими хитами как Ave Maria Шуберта и Гуно, существуют и менее известные версии. Петербургские музыканты Анна Аджемова и Мария Лобецкая поразят публику редко звучащими Ave Maria, причем написанными не только для голоса в инструментальном сопровождении, но и для органа соло! Прозвучат опусы Зюды и Кочиды, Тейера и Шоненбека, и конечно же, всеми любимые версии Шуберта, Гуно, Сен-Санса, Вавилова и многие другие, написанные в разных странах в разное время. Ave Maria вчера и сегодня – концерт, представляющий новый взгляд на вечную тему.

Исполнители:

Лауреаты международных конкурсов

Анна Аджемова, сопрано

Мария Лобецкая, орган



Продолжительность концерта 60 – 70 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)

28 июля, воскресенье, 16:00



Бах. Двери в вечность.



Органные сочинения Иоганна Себастьяна Баха – не просто гениальная музыка, прошедшая проверку временем, это портал, ведущий в Космос. Хельмут Вальха, выдающийся органист, сказал: «Бах открывает двери в вечность. Слушая его, убеждаешься, что жизнь имеет смысл». Музыка немецкого гения созвучна любой эпохе и неизменно вызывает сильнейший катарсис у любой публики. В течение всей жизни любимым инструментом Баха оставался орган, хотя писал он для самых разных инструментальных составов. В концерте известной петербургской органистки Юлии Глазковой наряду с масштабными звуковыми фресками, прозвучат камерные шедевры Баха – его неповторимые хоральные прелюдии разных творческих периодов. Прелюдия и фуга до мажор написана композитором в возрасте 15 лет, Прелюдия и фуга до минор ярко демонстрирует основные черты творчества композитора – масштабность и насыщенность фактуры, многогранность музыкальных образов, импровизационность. Финал концерта – Пассакалия с фугой, ранний шедевр Баха. Остинатная, повторяющаяся басовая тема, на которой выстроена баховская пассакалья, длится восемь тактов, хотя обычно композиторы ограничиваются четырьмя. Сочинение состоит из двух десятков вариаций – тогда как обычно их количество не превышает шести. Басовая линия разделяется на две отдельные темы, и сопровождается третьей темой, которая становится предтечей гениальной фуги. Вокруг планеты БАХ вращается весь органный мир. Сочинения этого гения входят в золотой фонд любого концертирующего органиста. «Он сделал божественное – человеческим, а человеческое – божественным» – таковы слова выдающегося виолончелиста Пабло Казальса

Исполнитель

Лауреат международных конкурсов

Юлия Глазкова, орган

Санкт-Петербург