ИА «Ореанда-Новости». Симфонический оркестр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством ректора консерватории, заслуженного артиста России Алексея Васильева 11 июня 2019 года выступит в Атриуме Главного штаба Государственного Эрмитажа.



В заключительном концерте цикла «Музыка. Муза. Музей» масштабного проекта Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга и Государственного Эрмитажа прозвучат шедевры Бетховена – Четвертая и Пятая симфонии. В этот вечер в уникальном пространстве атриума встретятся Музыка и Живопись. Сочинения золотого репертуара мировой классики, пропущенные сквозь призму внутреннего мира живописцев на протяжении цикла концертов, рождались во время живого звучания музыки. В финальном мероприятии цикла «Музыка. Муза. Музей», возможно, впервые в мире, за одним холстом встретятся двое мастеров: заслуженный художник России Александр Кондуров и его супруга Люся Ковалева-Кондурова.



Проект реализуется совместно с фондом развития и поддержки графики «Искусство графики». Вход на концерт свободный, по регистрации: https://bit.ly/2HK4acE