ИА "Ореанда-Новости" 6 ноября в Московском международном Доме музыки состоится концерт Оркестра волынщиков Москвы. В этом году музыкальному коллективу исполнилось пятнадцать лет. Местом проведения концерта выбран Светлановский зал Дома музыки, выступление начнётся в семь вечера.

В следующую среду музыканты Оркестра волынщиков Москвы представят новую масштабную программу, которая будет посвящена 15-летию создания коллектива. В праздничном концерте ожидается участие ансамбля солистов «Эрмитаж» и симфонического оркестра «Глобалис». Отметим, что Оркестр волынщиков Москвы является первым в России профессиональным оркестром, исполняющим музыкальные произведения на шотландских волынках и барабанах. Инициатором создания оркестра выступил мультиинструменталист Артемий Воробьёв, произошло это в 2004 году. В настоящее время он является художественным руководителем оркестра.

Ежегодно музыканты Оркестра волынщиков Москвы расширяли свой концертный репертуар и активно работали над введением в состав новых музыкантов. Всё это придаёт выступлениям коллектива большей зрелищности и масштабности. В настоящее время артисты играют на редких для российского слушателя аутентичных музыкальных инструментах. К ним относятся шотландские волынки и маршевые барабаны. В репертуаре коллектива кавер-версии на известные композиции в стиле рок, поп и фолк-музыки, обработка классических шедевров, а также традиционная маршевая и танцевальная музыка шотландских горцев.

На праздничном концерте, который пройдёт вечером 6 ноября, Оркестр волынщиков Москвы представит зрителям несколько иной формат выступления. Вместе с «Волынщиками Москвы» в Светлановском зале Дома музыки выступят симфонический оркестр «Глобалис» и ансамбль солистов «Эрмитаж». Традиционно в программе вечера состоятся оригинальные постановочные номера, которые уже успели стать «визитной карточкой» выступлений Оркестра волынщиков Москвы. Программе концерта также ознаменована премьерами и музыкальными поздравлениями от друзей и коллег.