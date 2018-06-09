РЕАНДА-НОВОСТИ. О Тёмная сторона фэндома «Звёздных Войн» недавно подняла голову, когда Келли Мари Тран, актриса, которая играет Роуз Тико в «Star Wars: The Last Jedi», была осыпана в Instagram женоненавистническими и расистскими сообщениями от поклонников, которым не понравился её персонаж в фильме.

Такой случай не первый в истории фэндома «Звёздных войн». Дейзи Ридли, которая играет роль героини Рей, покинула социальные сети в прошлом году по аналогичным причинам. Это далеко не первые женщины, которых преследуют поклонники, не одобряющие их появление в вымышленном мире поп-культуры. Одержимость этим миром – любящая или ядовитая – питает самые преданные фанатские группы, чей пыл жаждут и культивируют миллиардные бренды.

Фан-арт персонажа Келли Мари Тран начал широко распространятся в Twitter. Режиссер «Star Wars: The Last Jedi» Риан Джонсон решительно встал на защиту своей актрисы.

«В социальных сетях несколько нездоровых людей могут бросить большую тень, но за последние 4 года я встретил много настоящих поклонников SW. Нам тоже нравится не всё, но мы создаём материал с юмором, любовью и уважением. Мы – подавляющее большинство, мы веселимся и делаем всё правильно», - сказал Джонсон.

Кто именно является сегодняшним поклонником «Звездных Войн»? Те, кто стоял в очереди на первую часть фильма в 1977 году, вероятно, сейчас находятся в возрасте 50 лет. Приквелы Джорджа Лукаса 1999-2005 помогли ввести новое поколение в кино, как и перезагруженные партии последних лет, после покупки Диснея Lucasfilm. И эти фильмы приложили искренние усилия, чтобы расширить вселенную «Звездных войн» с более разнообразным набором персонажей.