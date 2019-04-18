Новый вид гигантского млекопитающего был идентифицирован после того, как учёные исследовали кости, которые десятилетиями хранились в запасниках кенийского музея. Вид, названный на суахили «Simbakubwa kutokaafrika», означающий «большой африканский лев», бродил по Восточной Африке около 20 миллионов лет назад.

Это огромное существо было частью вымершей группы млекопитающих, называемых гиенодонтами. Открытие может помочь объяснить, что случилось с представителями этого вида хищников.

По данным National Geographic, их назвали гиенодонтами потому, что их зубы напоминают зубы современной гиены. Они были доминирующими хищниками более 20 миллионов лет назад, не будучи никак связаны с гиенами.

«Со своими массивными зубами Симбакубва был очень опасным гипер-плотоядным животным, значительно больше современного льва и, возможно, крупнее белого медведя», - отмечает в интервью агентству AFP исследователь Мэтью Бортс. Он проводил исследования в Найробийском национальном музее, когда попросил посмотреть на содержание коллекции с пометкой «гиены», сообщает National Geographic.

Челюсть существа и другие кости и зубы были сложены в ящик и отправлены в архив после того, как их нашли на раскопках в западной Кении в конце 1970-х годов. Бортс объединился с другим исследователем, Нэнси Стивенс, и в 2017 году они начали анализировать необычные образцы окаменелостей. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале палеонтологии позвоночных на этой неделе.