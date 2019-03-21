ИА «Ореанда-Новости» Мужчина, покрытый золотой краской, который прошёлся по Третьяковской галерее в трусах, оставил в галерее «странные картиночки», об этом рассказала РИА Новости генеральный директор музея Зельфира Трегулова.

Накануне мужчина в стрингах прошёлся по залам музея, как выяснилось позже, это был некий арт-перфоманс современных художников. Как сообщили в музее, угрозы для посетителей и экспонатов в действиях неизвестных не было. Сообщалось, что мужчина оставлял некие предметы в залах галереи.

По факту произошедшего была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что смотрительницы залов не нажали на тревожную кнопку при виде «золотого» мужчины в трусах. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Как сообщается, информация о произошедшем поступила только после того, как мужчина покинул здание музея.