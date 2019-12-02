В сообщении заявлено, что туристы начали уже с лета бронировать новогодние туры. Известно, что загрузка курортных регионов увеличилась до 70 процентов. На некоторые курортные комплексы загрузка увеличилась до 85 процентов.Если сравнивать с прошлым годом, то средняя стоимость отдыха на новогодние праздники на полуострове упала в сравнению с прошлогодней стоимостью на 8,3 процента.Отмечается, что по отношению к лету не снижается востребованность Крыма как направления зимнего отдыха.