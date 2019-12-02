02.12.2019, 15:28
Отдохнуть в Крыму на новогодние праздники стало дешевле
ИА «Ореанда-Новости» В министерстве курортов и туризма республики рассказали о том, что, если сравнивать с прошлогодними показателями, стоимость отдыха на новогодние праздники в Крыму упала более чем на 8 процентов.
В сообщении заявлено, что туристы начали уже с лета бронировать новогодние туры. Известно, что загрузка курортных регионов увеличилась до 70 процентов. На некоторые курортные комплексы загрузка увеличилась до 85 процентов.
Если сравнивать с прошлым годом, то средняя стоимость отдыха на новогодние праздники на полуострове упала в сравнению с прошлогодней стоимостью на 8,3 процента.
Отмечается, что по отношению к лету не снижается востребованность Крыма как направления зимнего отдыха.
В сообщении заявлено, что туристы начали уже с лета бронировать новогодние туры. Известно, что загрузка курортных регионов увеличилась до 70 процентов. На некоторые курортные комплексы загрузка увеличилась до 85 процентов.
Если сравнивать с прошлым годом, то средняя стоимость отдыха на новогодние праздники на полуострове упала в сравнению с прошлогодней стоимостью на 8,3 процента.
Отмечается, что по отношению к лету не снижается востребованность Крыма как направления зимнего отдыха.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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