ИА «Ореанда-Новости». 1 октября 2018 года в Малом зале Московской консерватории в рамках абонемента “Эстафета Веры” состоится вечер, приуроченный ко дню рождения народной артистки России Веры Горностаевой. В концерте примут участие пианисты Полина Осетинская и Алексей Гориболь.





В первом отделении прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича – Концертино для двух фортепиано и 24 прелюдии для фортепиано (Полина Осетинская). Во втором отделении впервые в Москве будут исполнены “Буковинские песни. 24 прелюдии для фортепиано” Леонида Десятникова.



Уроженец Украины Десятников обращается к музыкальным впечатлениям своего детства, к той музыке, которая звучала из каждой радиоточки, на каждой кухне его родного Харькова. Музыкальным источником произведения стала опубликованная в шестидесятые годы прошлого века объёмная хрестоматия “Народная музыка Буковины». Фольклор этого региона эклектичен; в музыке отчётливо слышны следы многочисленных миграций, румынские, балканские, возможно, еврейские влияния (мелодии с увеличенной секундой), иногда слышится даже нечто вроде тирольских йодлей.





Сочинение продолжительностью около 45 минут было закончено в мае 2017 года и посвящено Алексею Гориболю, который представит его московской публике. Впервые эта музыка прозвучала в Нью-Йорке 18 октября 2017 года в Линкольн-центре, где состоялась премьера балета Алексея Ратманского Songs of Bukovina на музыку двенадцати прелюдий цикла (American Ballet Theater). Первое исполнение всего цикла имело место на Дягилевском фестивале в Перми 23 июня 2018 года.