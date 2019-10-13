Его называли «королём эпизода».

Савелий Крамаров родился в 1934 году в Москве. После школы пытался поступить в театральный институт имени Б. Щукина, однако, члены приёмной комиссии сочли внешность будущего актёра «некрасивой». Параллельно с учёбой в Лесотехническом институте Крамаров поступает в театральную студию при Центральном доме работников искусства.

Успех к Савелию Крамарову пришёл после съёмок фильма «Неуловимые мстители». Всего лишь одна фраза, произнесённая актёром в кадре, сделала его по-настоящему популярным и любимым народом. Уже в 1967 году его пригласили в труппу Театра миниатюр. 1970-е годы были отмечены для Крамарова съёмками в многочисленных фильмах: «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Большая перемена», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Не может быть!» и другие. За ним окончательно укрепилось амплуа комедийного актёра. Несмотря на то, что актёр появлялся в десятках кинолент, у него не было ни одной заглавной роли. Однако, его появление в кадре неизменно вызывало улыбку зрителей, за что он получил прозвище «короля эпизода». Последней работой Савелия Крамарова стала картина американского производства «Любовная история», вышедшая в 1994 году.

В 1981 году он покидает Советский Союз и эмигрирует в Америку. Причина в том, что Савелий Крамаров становится для власти человеком сомнительной репутации из-за его связей с дядей, который эмигрировал в Израиль. Это несомненно означало конец его актёрской карьере. В Россию он возвращался два раза: в 1992 и 1994 году.

Актёра не стало 6 июня 1995 года. После продолжительной болезни Савелий Крамаров скончался в одной из американских клиник. Похоронен на еврейском мемориальном кладбище «Холмы Вечности», недалеко от Сан-Франциско.