Инициаторами установки статуи выступили сами жители.

Торжественное открытие памятника горняку состоялось сегодня 26 августа. Именно в этот день в центре рудной столицы отмечают День шахтёра. Высота монумента достигает свыше четырёх метров, созданием памятника занималась компания «ЛитАрт». Памятник олицетворяет собой героический труд таких рабочих как горняков и шахтостроителей. На церемонии открытия присутствовали многие официальные лица. С приветственным словом выступил глава города Норильска Ринат Ахметчин. В своём выступлении он отметил, что этот памятник является первым монументом, посвящённым горнякам. Представители этой профессии являются первыми в цепочке предприятия «Норникель». Градоначальник также поблагодарил всех тех, кто принимал участие в установке и финансировании этого монумента.

Одновременно участники церемонии придумали новую традицию – молодожёны смогут приезжать к памятнику горняку и просить у него крепких сил для дальнейшей совместной жизни. Кроме того, традиционно скульптуры используются в качестве своеобразных мест совершения ритуалов. Например, необходимо потереть пятачок бронзовому флорентийскому кабану для того, чтобы получить счастья. Участники открытия отметили, что для этих целей годится и сапог горняка. Ринат Ахметчин первым попросил у горняка сил и богатства.

Стоит отметить, что в ноябре прошлого года жители района Норильска под названием Талнаха выступили с идей установки этого памятника. По замыслу авторов, горняк является представителем главной профессии этого региона. Местные власти и руководство филиала компании «Норникель» поддержали инициативу жителей. Эскизы будущей скульптурной композиции также обсуждались общественностью города.