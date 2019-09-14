Участниками данного мероприятия стало около семисот машин.

По информации, представленной на официальном портале мэра и правительства города Москвы, основной маршрут парада будет пролегать по Садовому кольцу. По одной из транспортных артерий столицы проехались автомобили ремонтных служб и скорой помощи, автомобили, представляющие уборочные, коммунальные, спасательные и пожарные службы. По Садовому кольцу проехался также и общественный транспорт. Особенностью проведения данного парада городской техники стало участие ретроавтомобилей, представленных музеем под названием «Московский транспорт». Всего в пробеге было около семисот машин.

Начался парад городской техники в одиннадцать утра, местом начала пробега был выбран проспект Академика Сахарова. После старта на этом месте состоялась презентация выставки, на которой было продемонстрировано около двухсот машин. Речные пути также были задействованы в параде – по Москве-реке проплыли плавательные средства пожарно-спасательных организаций и водные мотоциклы, представленные Министерством чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Находясь на участке от Крымского моста до Нескучного сада можно было наблюдать за водным парадом.

Парад городской техники проходит в столице Российского государства е не в первый раз. Три года назад этот парад даже смог попасть в Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы. Его отметили как самый массовый парад подобного типа. В 2016 году участие приняли шестьсот шестьдесят две единицы техники.

Стоит также отметить, что в проведением парада городской техники стало причиной введения ограничений для проезда наземного транспорта. Эти ограничения носят временный характер. Автомобилистам напомнили, что участок проспекта Академика Сахарова, начинающийся от улицы Садовой-Спасской и заканчивающийся Докучаевым переулком и улицей Маши Порываевой, будет недоступен для проезда ещё и завтра, 15 сентября, до восьми вечера.