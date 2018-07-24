ИА «Ореанда-Новости». 20 июля в Пскове стартовал экослёт «Зелёная планета». Форум собрал участников со всей России, а также с Белоруссии и Латвии. Организаторами выступили государственный комитет по природопользованию и охране окружающей среды, а также Псковский городской молодежный центр.

Международный ганзейский экологический слёт «Зелёная планета» проходит и в других городах и вовлекает в себя всё больше и больше участников, призывая задуматься об экологии как в отдельных городах и областях, так и на глобальном, мировом уровне.

Участникам предоставляется возможность рассказать о своих личных экологических проектах, каждый из которых направлен на положительное влияние на окружающую среду. Были представлены проекты, пропагандирующие посадку деревьев и решающие проблему заболачивания рек.

Так 21 июля на острове Белова активисты убрали несколько крупных скоплений мусора. Волонтёры очистили 4,5 кубических метра земли и переправили отходы на катере на большую землю и собрали в контейнер. Такая уборка вдохновила и волонтёров в других регионах, которые организовали подобные субботники в своих городах.

22 июля для участников был проведён увлекательный велоквест, который проходил по Финскому парку. День на свежем воздухе, пропаганда здорового образа жизни и велоспорта, возможность ощутить преимущества одного из самых экологичных видов транспорта – и всё это с с интересным тематическим сопровождением. Задания были подготовлены выпускниками школы волонтёров Молодой Ганзы, организаторы постарались, чтобы каждое из них было связано с темами экологии и Ганзейского движения. Программа завершилась запуском бумажных змеев на горе Соколихе. Каждый из них был прежде изготовлен на специально подготовленном мастер-классе участниками форума.

За время экослёта участники помимо личных проектных предложений сформировали три общих совместных проекта, которые в ближайшее время могут быть реализованы в городах Ганзейского союза Нового времени.