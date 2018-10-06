ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Завтра, 7 октября, день рождение президента Российской Федерации – Владимира Владимировича Путина. Главе государства в это воскресенье исполнится 66 лет. В официальном заявления для средств массовой информации Дмитрий Песков отметил, что президент планирует провести свой праздник с близкими и родными.

Следует отметить, что день рождения Владимира Путина – официальный выходной, поэтому президент может себе позволить не думать о работе. Однако это не всегда получается.



Так, Сильвио Берлускони – бывший премьер министр Италии на своей официальной странице в социальной сети отметил, что планирует навестить Владимира Владимировича в этот важный день. "Лечу на самолёте на день рождения к моему другу Владимиру Путину. Воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные вопросы", — написал политик в фейсбуке. К сообщению прикреплено фото Берлускони, сидящего в кресле самолета.



Итальянские медиа-ресурсы возмущены поступком политика, так как из-за данной поездки он пропускает важное мероприятие в Милане, которое проводит партия «Вперёд, Италия» (Сильвио Берлускони является лидером данного политического объединения).

Президент России, действительно, предпочитает проводить данный праздник в кругу близких и друзей, однако это не всегда удаётся. Ранее, он нередко совмещал свой день рождения с рабочим процессом. Так, в свою 65-ю годовщину, Путин провёл заседание Совета Безопасности РФ, в ходе которого обсуждалось положение дел в Сирии и другие важные моменты.



Особое внимание общества привлекло «празднование» дня рождения президента в 2016 году: Президент России принял участие в матче Ночной хоккейной лиги, лично забив 7 шайб в ворота противника. Ранее Путин рассказывал, как один раз провёл день рождения с китайским коллегой Си Цзиньпинем. Делясь впечатлениями, президент скромно сказал: "Выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу".