



4 февраля, вторник

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР - 2, ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА

Санкт-Петербургская консерватория представляет

Концертный цикл

«Выдающиеся камерные исполнители ХХ века»

Портреты знаменитых профессоров

Фелиция ФОНДАМИНСКАЯ (1909-1978)

Совершенство исполнительского стиля

В программе:

Бетховен, Шуман, Пуленк, Прокофьев

Исполнители:

Ольга ГЕОРГИЕВА, сопрано

Заслуженный артист РСФСР, профессор

Адиль ФЕДОРОВ, кларнет

Профессор Дмитрий ЕРЕМИН, виолончель

Дарья СТЕПАНОВА, виолончель

Партия фортепиано:

Заслуженный артист России, профессор

Сергей УРЫВАЕВ,

Доцент Станислав СОЛОВЬЕВ,

Преподаватель Наталья ЭРТЕ,

Преподаватель Татьяна БРИЖАНЕВА

Начало в 19.30



7 февраля, пятница

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Юные музыканты на консерваторской сцене»

Отчетный концерт отдела камерного ансамбля и

концертмейстерского класса Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории

Камерно-инструментальные и вокальные произведения русских композиторов

В программе:

Алябьев, Римский-Корсаков, Аренский, Метнер, Рахманинов,

Прокофьев, Кабалевский, Свиридов, Щедрин

Исполнители:

Мария ГАПОН, фортепиано

(Класс Ю.Е. Юрченко)

Роман ОВЧИННИКОВ, фортепиано

(Класс И.В.Васильевой)

Наталия ЛИСАНОВА, фортепиано

(Класс Е.А. Спист)

Михаил КОСТАРЕВ, фортепиано

Александра ЕФАЕВА, скрипка

(Класс М.А. Сапаргалиевой)

Фортепианные трио

Юнь Сюйхуа, фортепиано

Ангелина САЙФУТДИНОВА, скрипка

Николай ВАСИЛЬЕВ, виолончель

(Класс Е.К. Дьяковой)



Ксения ГОМЕР, фортепиано

София НЕЧИПОРЕНКО, скрипка

Максим ВЕНСКО, виолончель



(Класс Е.В. Семишиной)



Иван КАЧКИН, фортепиано



Алексей ТИЩЕНКО, скрипка

Владислав НЕМЦОВ, виолончель

(Класс И.Н. Рюминой)



Игорь ПЕТРОВ, фортепиано



Алиса ГУБАНОВА, скрипка



Владислав НЕМЦОВ, виолончель



(Класс И.Н. Рюминой)

Фортепианный квинтет

Мурад ГАДЖИЕВ, фортепиано

Ирина БЕРЕЖНАЯ, скрипка

Александра ПАТЕНКО, скрипка

Лев ТВЕЛОВ, альт

Михаил ГРАНОВ, виолончель

(Класс Ралкиной О.В.)

Начало в 19 часов



9 февраля, воскресенье

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«ПОВЕРЬТЕ В СКАЗКУ»

В программе:

Чайковский, Григ

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Анна КОВАЛЕВА, фортепиано

Иван ПАНЧУКОВ, баритон

Комментарии к программе – Анна КОВАЛЕВА

Начало в 15 часов



12 февраля, среда

Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н.А. Римского-Корсакова

СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Улица Большая Морская, дом 45

«Петербургская композиторская школа»

Сезон пятый. Встреча вторая

В программе:

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ (1906- 1975)

Соната для виолончели и фортепиано ре минор, ор. 40



«Семь стихотворений Блока» ор. 127

для меццо-сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано;

Сочинения студентов-композиторов

Исполнители:

студенты и выпускники Консерватории

Начало в 19 часов



14 февраля, пятница

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концертный цикл «Фортепианные вечера в Консерватории»

Старший преподаватель кафедры специального фортепиано Александр МАСЛОВ

В программе:

авторские транскрипции Александра Маслова сочинений Чайковского, Римского-Корсакова, Рахманинова, Хачатуряна

Начало в 19 часов





16 февраля, воскресенье

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

Концертный абонемент для семейного слушания

«Музыка в природе и Природа в музыке»

Встреча третья «Всё в срок назначенный приходит»

Время и пространство

В программе:

ВИВАЛЬДИ, ЧАЙКОВСКИЙ

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов, учащиеся Средней специальной музыкальной школы Санкт-Петербургской консерватории

Мария КАРЗОВА, Екатерина ОХОТНИКОВА,

Ульяна ДЕГТЯРЕВА, Иван КАЧКИН, фортепиано

(класс заслуженного работника культуры России З. М. Цукер)

Камерный оркестр Средней специальной музыкальной школы

Санкт-Петербургской консерватории

Художественный руководитель и дирижер – заслуженный артист России

Аркадий ШТЕЙНЛУХТ

Начало в 15 часов



17 февраля, понедельник

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Вспоминая выдающихся учителей»

Заслуженная артистка РСФСР, профессор

Ася Агасьевна ВАРОСЯН (1926-2019)

ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ АРФЫ

В программе:

Бах, Сметана, Сен-Санс, Дебюсси,

Прокофьев, Глиэр, Кипрский, Измайлов

Исполнители:

выпускники и студенты класса профессора А.А. Макаровой

солисты Мариинского театра

Софья КИПРСКАЯ, Артём ИЗМАЙЛОВ,

Кристина ГОНЧАР

лауреаты международных конкурсов

Александра РЖАВЦЕВА, Татьяна РЕПНИКОВА, Ксения СУШКЕВИЧ

Есения ЕВДОКИМОВА, Яна ФИЛАТОВА, Ксения ПОСКАЧЕВА

арфа

Начало в 19 часов



19 февраля, среда

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Студенческие концертные проекты»

Художественные миры Франсиса Пуленка

В программе:

Сарабанда для гитары FP 179

Соната для виолончели и фортепиано FP 143

"Негритянская рапсодия" для флейты, кларнета, струнного квартета, баритона и фортепиано на стихи Макоко Кагуру FP 3

Соната для фортепиано в 4 руки FP 8

Вокальный цикл "Бестиарий" для баритона и фортепиано FP 15A

Секстет для флейты, гобоя, кларнета, фагота, валторны и фортепиано FP 100

Исполнители:

Иван ВАСИЛЬЕВ, баритон

Никита СТРЕЛКОВ, кларнет

Илья ИЗМАЙЛОВ, виолончель

Михаил КАШЕУТОВ, гитара

Александр КАШПУРИН, фортепиано

Елизавета УКРАИНСКАЯ, фортепиано

Струнный квартет «Адамант»:

Екатерина ГЛАЗОВА, скрипка

Лилия ПЕРЕЛЕВСКАЯ, скрипка

Антон ГОРНОСТАЙ, альт

Никита КОРЗУХИН, виолончель

Духовой квинтет "St. Petersburg Winds":

Елизавета ИВАНОВА, флейта

Дугар ЦЫБИКОВ, гобой

Лев ЖУРАВСКИЙ, кларнет

Юлия ШЕКМАР, фагот

Егор ПРИБЫЛОВ, валторна

Комментарий к программе - Кирилл ПАВЛОВ

Начало в 19 часов





20 февраля, четверг

Санкт-Петербургская государственная консерватория

имени Н.А. Римского-Корсакова

STEINWAY PIANO GALLERY ST. PETERSBURG

улица Восстания дом 42 а, литера А

«Фортепианный класс-концерт»

Народная артистка России, заведующая кафедрой

специального фортепиано, профессор

Екатерина Алексеевна МУРИНА

и студенты ее класса

Начало в 16 часов





21 февраля, пятница

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

ВЕЧЕР ВОКАЛЬНОЙ МУЗЫКИ

В программе:

Мусоргский, Шостакович

Исполнители:

лауреаты международных конкурсов

Солистка театра Санкт-Петербург Опера

Лариса ПОМИНОВА, меццо-сопрано

Степанида ШЕВЧЕНКО, сопрано

Джеймс КАРАН, тенор

Партия фортепиано - Семён ЗАБОРИН

Начало в 19 часов

24 февраля, понедельник

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

Русский романс XIX века

В программе:

Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков, Ипполитов-Иванов

Исполнители:

студенты класса камерного пения

профессора Виктории Аркадьевны ЕВТОДЬЕВОЙ

Александра ДУНАЕВА, Анна ЖИХАРЕВА, Мария КАМОЛОВА,

Елизавета МЕНЧУК, Мария ШУЛЯКОВСКАЯ, сопрано

Юлия КОЛИЕВА, Полина НОВИКОВА, меццо-сопрано

Ван БИСЕНЬ, тенор

Владимир ФОМЧЕНКО, баритон

Валерий КАУЛА, Юань Шеньхуэй, бас

Партия фортепиано:

лауреаты международных конкурсов

Ирина ГРИГОРЬЕВА, Радмила МЕЛЕКАЕВА

Начало в 19 часов





25 февраля, вторник

МАРИИНСКИЙ ТЕАТР - 2, ЗАЛ ПРОКОФЬЕВА

«Санкт-Петербургская консерватория представляет»

Концертный цикл

«ОБРАЗЫ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ»

«А мы Масленицу дожидали!»

Праздничное действо в народных традициях

В программе:

старинные обрядовые песни, хороводы, игры

Исполнители:

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургской консерватории

Художественный руководитель – Галина Лобкова

Руководители: Ксения Мехнецова, Алла Полякова, Евгения Редькова, Елена Черменина

Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища

Руководитель – Татьяна Тетерина

Фольклорный ансамбль «Колечко»

Детской школы искусств имени М. И. Глинки

г. Всеволожска Ленинградской области

Руководители: Наталия Сизова, Елена Черменина

Фольклорный ансамбль образцового коллектива этнокультурного центра «Китежград» Дома творчества «Измайловский»

Руководители: Елизавета Аньшина, Лариса Степанова, Ярослав Парадовский

Концертмейстер – Наталия Моторина

Детский фольклорный ансамбль «Канарейка»

Школы-интерната № 6 Красногвардейского района Санкт-Петербурга

Руководители: Есения Петрова, Данил Изотов

Детский фольклорный ансамбль «Золотник»

Руководитель – Анастасия Демидова

Начало в 19 часов





26 февраля, среда

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Традиции камерного исполнительства Санкт-Петербургской консерватории»

«XX век в диалоге с Йозефом Гайдном»

В программе:

Гайдн, Хенце, Васкс

Исполнители:

«Санкт-Петербургское трио»

Ян ТОМИЛОВ, скрипка

Роман КИСЕЛЁВ, виолончель

Олеся МОРОЗОВА, фортепиано

Начало в 19 часов





28 февраля, пятница

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Санкт-Петербургской консерватории

Аудитория № 342, улица Глинки, дом 2

«Санкт-Петербургская консерватория: имена и памятные даты»

КОНЦЕРТ ПАМЯТИ Заслуженной артистки России, профессора Нины Николаевны СЕРЁГИНОЙ (1956-2017)

В программе:

Моцарт, Шопен, Шуман, Лист, Брамс, Шоссон

Аренский, Чайковский – Рахманинов, Рахманинов, Дранишникова

Исполнители:

Заведующая кафедрой камерного ансамбля, профессор

Елена Вениаминовна СЕМИШИНА

доцент Евгений ИЗОТОВ

лауреат международных конкурсов, профессор

Владимир МИЩУК

лауреат международных конкурсов, доцент

Евгений ИЗОТОВ

лауреат международного конкурса

Сергей ОСКОЛКОВ-мл.

лауреат международных конкурсов

Александр ПИРОЖЕНКО,

фортепиано

лауреаты международных конкурсов

Никита ЛЮТИКОВ, кларнет

Андрей ЕФИМОВСКИЙ, виолончель

Вероника САЛИХОВА, фортепиано

лауреаты международных конкурсов

Василий БЕЛЯВИН, гобой

Мария САПАРГАЛИЕВА, фортепиано

фортепианный дуэт:

профессор Ирина ВАСИЛЬЕВА, Ольга ЕРМАКОВА

лауреат международных конкурсов

Лилия ПЕРЕЛЕВСКАЯ, скрипка

дипломант международных конкурсов

Ирина РЮМИНА, фортепиано

лауреат международных конкурсов

Евгения БОРГАРДТ, фортепиано

дипломант Всероссийского конкурса

Деля УТНАСУНОВА, фортепиано

Наталья РЕШЕТНИКОВА, скрипка

Максим ГОНЧАР, виолончель

Мария ЧИСТЯКОВА, фортепиано

лауреаты Всероссийского и международных конкурсов,

фортепианный «ПетРо Дуэт»:

Анастасия РОГАЛЁВА, Дмитрий ПЕТРОВ

Вступительное слово –

Председатель союза композиторов Санкт-Петербурга,

Заслуженный деятель искусств России,

лауреат премии Правительства Санкт-Петербурга, профессор

Григорий КОРЧМАР

Начало в 19 часов