Петербургская премьера вокального цикла Антона Батагова «16+» состоится в Большом зале Петербургской филармонии

20 февраля в Большом зале Петербургской филармонии прозвучит вокальный цикл «16+», написанный одним из самых известных российских композиторов Антоном Батаговым на стихи женщин-поэтов. Мировая премьера цикла состоится за несколько дней до этого в московском зале Зарядье. Самый древний использованный в цикле текст датируется XXIII веком до н.э. и принадлежит шумерской жрице Энхедуанне, самый современный – Вере Полозковой. Петербургскую премьеру цикла осуществят сопрано Надежда Кучер и Антон Батагов.



«Некоторое время тому назад я узнал, что первым поэтом, чье имя сохранилось в истории, была женщина. Жила она в XXIII веке до н.э. в шумерском городе-государстве Ур. Звали её Энхедуанна. Она была жрицей богини Энанны и бога Нанны. Сочиняла гимны и молитвы, и пела их. Они сохранились и были переведены на современные языки. Эти тексты – не просто гениальная поэзия. В них – квинтэссенция того, что через два тысячелетия скажет людям сначала Будда, потом Христос, – рассказывает Антон Батагов, – И мне захотелось написать вокальный цикл на стихи, авторы которых – только женщины. Я стал исследовать этот совершенно удивительный слой литературы. Прочитал в общей сложности несколько тысяч текстов, созданных в разные времена: стихи, гимны, молитвы, поэтические описания видений и откровений. Из них я выбрал для своего цикла всего шестнадцать. Любой выбор всегда предполагает отказ от чего-то. Я решил ограничиться двумя языками – английским и русским. Пришлось оставить “за кадром” огромное количество шедевров на всех остальных языках мира. Мой выбор лишён какой бы то ни было исторической и географической упорядоченности. Для меня было важно, чтобы все эти тексты сложились в единое "путешествие"».



В цикле девять текстов на английском языке, семь – на русском. Из девяти английских три написаны английскими авторами XVI, XVII и XIX веков (Энн Аскью, Энн Уортон, Эмили Бронте), три – американскими XIX–XXI вв. (Эмили Дикинсон, Сара Тисдейл, Майя Энджелоу), а три – переведены на английский язык с шумерского (Энхедуанна, XXIII в. до н.э.), средне-нидерландского (Хадевейх, XIII в.) и хинди (Мирабай, XVI в.). Русская поэзия – это тексты поэтесс XIX–XXI вв.: Евдокии Нагродской, Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Искренко, Веры Полозковой. Один из текстов – на церковно-славянском языке: перевод с греческого святой Кассии Константинопольской (IX в.), чьи тексты включены в канон Русской православной церкви.



«Все шестнадцать авторов – уникальные личности. Чтение их биографий уже само по себе производит колоссальное впечатление», – говорит Антон Батагов и добавляет, что «в сочинениях, написанных в разные века и тысячелетия, речь идёт об одном и том же: о любви, которую женщина переживает глубоко и бескомпромиссно; о любви, где Бог и возлюбленный – одно и то же».

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