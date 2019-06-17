ИА "Ореанда-Новости" Участница музыкальной группы "Фабрика" Александра Савельева вместе со своим супругом Кириллом Сафоновым выбрала необычное имя для своего ребёнка. Мальчика решили назвать также, как зовут отца Кирилла, однако, сам новоиспечённый отец отрицает, что назвал первенца в честь его дедушки.

35-летняя исполнительница Александра Савельева долгое время скрывала свою беременность от своих поклонников. Она родила мальчика в одной из московских клиник в конце марта этого года. Роды у певицы были довольно затруднительными - мальчик родился весом всего в два килограмма. Некоторое время малыш провёл в реанимации.

Спустя неделю Савельева опубликовала фотографию с сыном, подтвердив тем самым и свою беременность, и статус молодой мамы. В социальной сети певица поблагодарила всех тех, кто поддерживал её и проявил чувство такта в сложившейся ситуации.

Теперь поклонники Савельевой узнали и об имени мальчика. Его назвали Леоном. В комментарии Кирилл Сафонов отметил, что его отец Леон тут не при чём. 45-летний актёр театра и кино признался, что не очень хорошо помнит своего отца, и стать настоящим родителем для Сафонова он так и не стал. Место, которое мог бы занять отец в его жизни, так и осталось пустым, резюмировал Кирилл Сафонов.

Александра Савельева в браке с Кириллом Сафоновым с 2010 года. Напомним, что для Александры Савельевой двухмесячный малыш стал первенцем. Для отца мальчика Кирилла Сафонова это второй ребёнок. У него уже есть дочь от предыдущего брака. Девушка по имени Анастасия уже долгое время живёт за пределами России и довольно успешно работает в модельном бизнесе. Близкие пары отмечают, что Анастасия поддерживает хорошие отношения и с отцом, и с его новой супругой Александрой Савельевой.