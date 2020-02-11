ИА «Ореанда-Новости» . Российская певица и автор композиций МакSим может окончательно уйти со сцены и покончить с творческой карьерой. Такое заявление в интервью для телевизионного канала «НТВ» сделала директор певицы Маргарита Соколова.

Исполнительница приостановила выступления на сцене после того, как попала в серьёзную аварию. Из-за инцидента МакSим до сих пор мучают сильнейшие головные боли, мигрень, боли в ногах и проблемы со сном. Певица хотела возобновить творческую карьеру, однако заболевание заставило её уйти со сцены.

По сообщению портала «Культуромания», концертный директор исполнительницы рассчитывает, что она всё-таки сможет справиться с трудностями. В противном случае певица больше никогда не выйдет на сцену. Отметим, что все ближайшие концерты МакSим отменены.