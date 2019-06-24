ИА "Ореанда-Новости" 32-хлетняя российская певица, исполнительница народных песен и романсов Пелагея впервые за довольно продолжительное время опубликовала фото со своей двухлетней дочерью Таисией. Фотография появилась на официальном аккаунте певицы в социальной сети Инстаграм.

На снимке, сделанном во время совместного семейного отдыха, Пелагея держит за руку свою малышку. Основательница и солистка одноимённой группы одета в костюм голубого цвета, украшенного белым кружевом. Короткий топ с широкими рукавами лишь подчеркнул прекрасную физическую форму артистки. Таисия была одета в платье розового цвета, голову девочки украшала смешная соломенная шляпка.

Долгое время певица не показывала своим поклонникам лица дочери. О том, на кого же похожа Таисия, поклонники наставницы телевизионного шоу «Голос» смогли обсудить в апреле текущего года. Именно с этого времени Пелагея перестала скрывать лицо дочери. И вот после долгого перерыва певица вновь на радость своим почитателям выложила фотографию Таисии.

Пелагея родилась в 1986 году в городе Новосибирске. В восемь лет поступила в специальную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. В 2005 году основала группу «Пелагея». Участвовала в качестве наставника в телешоу «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+». В 2016 году вышла замуж за хоккеиста Ивана Телегина, свадьба обошлась без пышных торжеств. В течение последующих двух лет Пелагея несколько отстранилась от творческой деятельности, решив посвятить себя семейной жизни и беременности. 21 января 2017 году у пары родилась дочь Таисия.