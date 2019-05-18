ИА «Ореанда-Новости». Сати Казанова прокомментировала отмену победы дочери Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос. Дети». В медийном пространстве не утихают споры о справедливости присуждения высших балов на песенном конкурсе «детей из народа» Микеллы. Казанова решила высказать своё мнение и поддержать дочь Алсу.

Всё началось с истории Сати Казановы в Instagram, где она поделилась рассказом своей знакомой. Её дочка не завоевала победу в песенном конкурсе, но никто из-за этого расстраиваться не стал, мама устроила поющей малышке праздник. Как отмечает Сати Казанова, проигрыш – это жизнь. В этом нет ничего драматичного. В следующих конкурсах девочка одержала победу. Казанова говорит, что ей очень близка история с дочкой Алсу, она сожалеет, что в таком возрасте девочка подвергается публичной психологической травле. Сати отметила, все готовы поддержать своих детей, и творческие малыши не должны переживать из-за закулисных игр взрослых.

Напомним, накануне заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский высказал возмущение тем, что дочь Алсу Микелла была допущена к переигрыванию финального этапа конкурса «Голос. Дети». Артист выразил сомнения в справедливости подсчёта голосов в ходе sms-голосования и потребовал провести расследование, как Микелла принимала участие в «слепых» прослушиваниях.

Популярный певец Алексей Чумаков, в свою очередь, заступился за Микеллу, он отметил, что девочка не виновна в том, что кто-то сделал ей автоматическую накрутку голосов в финальном этапе конкурса «Голос. Дети». Как отметил Алексей Чумаков, в накрутке голосов нельзя винить именитых родителей творческой девочки. Певец отметил, что накрутку голосов мог вполне совершить и человек, желающий навредить репутации семьи Алсу. Ведь такого резонанса у него достичь вполне получилось. Также Алексей Чумаков добавил, что Микелла «поёт просто отлично».