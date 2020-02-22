ИА «Ореанда-Новости». Известная певица Валерия объявила о намерении создать собственную политическую партию и получить место в Госдуме.

Вслед за коллегой Сергеем Шнуровым, который стал членом партии «Роста», певица Валерия заявила, что готова поддержать тенденцию и попробовать себя в этой сфере деятельности.

По словам мужа певицы, продюсера Иосифа Пригожина, артистка вполне может создать партию, например, под названием «Сильные женщины», что будет крайне актуальным в современном сообществе. К выборам 2021 года вполне можно успеть.

Если подобная партия всё же появится на свет, то она будет заниматься вопросами о защите прав женщин, проблемами домашнего насилия, пытаться всячески улучшить жизнь женщин в стране.