ИА «Ореанда-Новости» Известная российская певица MaкSим (Марина Абросимова) была перевезена в столичную клинику для дальнейшего лечения на частном самолёте. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.

По словам Соколовой, самочувствие артистки стало лучше, она уже повидалась с семьёй - мамой и детьми. MaкSим попала в серьёзную аварию за границей в апреле, автомобиль певицы занесло на мокрой дороге, и машина рухнула в кювет. Исполнительница получила травмы.