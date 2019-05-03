ИА «Ореанда-Новости»  Известная российская певица MaкSим (Марина Абросимова) была перевезена в столичную клинику для дальнейшего лечения  на частном самолёте.  Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.

По словам Соколовой, самочувствие артистки стало лучше, она уже повидалась с семьёй -  мамой и детьми. MaкSим попала в серьёзную аварию за границей в апреле, автомобиль певицы занесло на мокрой дороге, и машина рухнула в кювет.  Исполнительница получила травмы.