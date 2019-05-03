03.05.2019, 16:07
Певицу MaкSим после ДТП перевезли на частном самолёте в Москву
ИА «Ореанда-Новости» Известная российская певица MaкSим (Марина Абросимова) была перевезена в столичную клинику для дальнейшего лечения на частном самолёте. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказала директор исполнительницы Маргарита Соколова.
По словам Соколовой, самочувствие артистки стало лучше, она уже повидалась с семьёй - мамой и детьми. MaкSим попала в серьёзную аварию за границей в апреле, автомобиль певицы занесло на мокрой дороге, и машина рухнула в кювет. Исполнительница получила травмы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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