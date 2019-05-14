ИА "Ореанда-Новости" Концерт джазовых пианистов Чано Домингеса (Испания – США) и Стефано Боллани (Италия) пройдёт в Светлановском зале Московского международного Дома музыки 30 мая. Два исполнителя-виртуоза исполнят музыку разных стилей – босанову, танго, фламенко.

Два ярких представителя современного «Джазового Олимпа», самобытные пианисты Чано Домингес и Стефано Боллани представят собственные интерпретации латиноамериканских и испанских хитов в ММДМ. В программу предстоящего концерта вошли также оригинальные авторские композиции. «Мы будем исполнять известные стандарты, которые публика обязательно прочувствует всем сердцем. Но, возможно, мы сыграем и некоторые популярные русские песни? Кто знает, все возможно…», – поделились музыканты.

Уроженец Кадиса, Чано Домингес – виртуоз, которого восторженно принимают не только в родной Испании, но и за её пределами. В его игре элементы классического джаза сочетаются с фламенко, причём так необычно и убедительно, что критики считают: именно он на рубеже веков вдохнул новую жизнь в сочетание этих стилей. Альбомы Домингеса четырежды были номинированы на премию Grammy (последний раз – в 2016 году), неоднократно становились лучшими альбомами года, по версии авторитетных изданий. Этот пианист, по словам Пауля Рауха (All About Jazz), «обладает уникальной способностью соединять разные музыкальные миры, создавая мосты между ними, в результате чего рождается единое звуковое и культурное пространство».

Стефано Боллани называют одним из лучших итальянских джазовых пианистов, блестящим импровизатором. Музыкальная фантазия и техническая изобретательность присуща Боллани и тогда, когда он выступает с джазовой программой, и тогда, когда играет классическую музыку (исполнитель окончил Флорентийскую консерваторию), и тогда, когда исполняет собственные композиции. У Боллани около полусотни дисков, больше десятка почетных премий. Он сотрудничал со многими звездами. Так, пианист записал совместный альбом с легендарным Чиком Кориа, а затем посвятили ему пьесу. «Импровизация двух музыкантов может рассматриваться как идеальная форма творческого взаимодействия, – рассказывает Боллани. – Чик Кориа и Чано Домингес – настоящие мастера. Вот почему с ними так легко делать музыку! Эти встречи всегда замечательны из-за того, что я узнаю о новых возможностях фортепиано и о себе, о том, как я реагирую на вещи, о которых не знал».

Выступление прославленного джазового дуэта Стефано Боллани и Чано Домингеса в Москве пройдёт на концертных роялях премиум класса Yamaha CFX и Bösendorfer Vienna Concert. Старейший австрийский бренд Bösendorfer уже более 10 лет входит в состав корпорации Yamaha. Дуэт двух флагманских роялей впервые предстанет в одной концертной программе.