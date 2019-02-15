Закриев также требует выплатить ему компенсацию за моральный вред. Примечательно, что это уже второе обращение писателя в суд. В 2015 году он уже пробовал добиться признания его авторства. Он обращался в несколько судов Ставропольского края, где прописан, однако тогда его иск не приняли из-за неподсудности – ответчик по делу живёт в Соединённых Штатах Америки.. Напомним, что «Аватар» появился в прокате в 2009 году.Закриев требует сейчас компенсации в 10 миллионов рублей, а также того, чтобы его включили в список автором сценария. При этом, по словам писателя,. Но в США уверена, что это именно Закриев заимствовал идею.Писатель рассказал, что. При этом никто в США не обращает внимание на то, что роман вышел в свет за несколько лет до фильма.К заявлению в суд Закриев приложил свидетельство о праве на свой роман, а также результаты досудебной экспертизы Союза писателей Чечни и сам текст романа.А ранее сибирские учёные заявили, что авторы фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» позаимствовали идеи из советских фильмов. В частности, речь идёт о кино «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». При этом первая часть «Фантастических тварей» также, по мнению учёных, «списали» с советского фильма «Тайна третьей планеты».