15.02.2019, 21:58
Писатель из Чечни обвиняет Джеймса Кэмерона в плагиате «Аватара»
ИА «Ореанда-Новости». Писатель Руслан Закриев из Чечни обратился в Заводской суд Грозного с требованием, чтобы его признали соавтором сценарии фильма «Аватар» режиссёра Джеймса Кэмерона. Об этом сообщают РИА Новости.
Закриев также требует выплатить ему компенсацию за моральный вред. Примечательно, что это уже второе обращение писателя в суд. В 2015 году он уже пробовал добиться признания его авторства. Он обращался в несколько судов Ставропольского края, где прописан, однако тогда его иск не приняли из-за неподсудности – ответчик по делу живёт в Соединённых Штатах Америки.
Чеченский писатель утверждает, что Кэмерон включил в свой фильм блок из романа Закриева «Секретное оружие», который был опубликован в интернете ещё задолго до выхода фильма – в 2002 году. Напомним, что «Аватар» появился в прокате в 2009 году.
Закриев требует сейчас компенсации в 10 миллионов рублей, а также того, чтобы его включили в список автором сценария. При этом, по словам писателя, представители Кэмерона признали одинаковость литературного произведения и фильма. Но в США уверена, что это именно Закриев заимствовал идею.
Писатель рассказал, что помощник Кэмерона отравил ему три письма. В них как раз и сказано, что писатель из Чечни украл идею. При этом никто в США не обращает внимание на то, что роман вышел в свет за несколько лет до фильма.
К заявлению в суд Закриев приложил свидетельство о праве на свой роман, а также результаты досудебной экспертизы Союза писателей Чечни и сам текст романа.
А ранее сибирские учёные заявили, что авторы фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» позаимствовали идеи из советских фильмов. В частности, речь идёт о кино «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». При этом первая часть «Фантастических тварей» также, по мнению учёных, «списали» с советского фильма «Тайна третьей планеты».
Закриев также требует выплатить ему компенсацию за моральный вред. Примечательно, что это уже второе обращение писателя в суд. В 2015 году он уже пробовал добиться признания его авторства. Он обращался в несколько судов Ставропольского края, где прописан, однако тогда его иск не приняли из-за неподсудности – ответчик по делу живёт в Соединённых Штатах Америки.
Чеченский писатель утверждает, что Кэмерон включил в свой фильм блок из романа Закриева «Секретное оружие», который был опубликован в интернете ещё задолго до выхода фильма – в 2002 году. Напомним, что «Аватар» появился в прокате в 2009 году.
Закриев требует сейчас компенсации в 10 миллионов рублей, а также того, чтобы его включили в список автором сценария. При этом, по словам писателя, представители Кэмерона признали одинаковость литературного произведения и фильма. Но в США уверена, что это именно Закриев заимствовал идею.
Писатель рассказал, что помощник Кэмерона отравил ему три письма. В них как раз и сказано, что писатель из Чечни украл идею. При этом никто в США не обращает внимание на то, что роман вышел в свет за несколько лет до фильма.
К заявлению в суд Закриев приложил свидетельство о праве на свой роман, а также результаты досудебной экспертизы Союза писателей Чечни и сам текст романа.
А ранее сибирские учёные заявили, что авторы фильма «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» позаимствовали идеи из советских фильмов. В частности, речь идёт о кино «Гостья из будущего» и «Лиловый шар». При этом первая часть «Фантастических тварей» также, по мнению учёных, «списали» с советского фильма «Тайна третьей планеты».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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