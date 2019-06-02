ИА «Ореанда-Новости» Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория пишет книгу о его отравлении. Виктория уже обнародовала первую главу своего произведения. Об этом сообщает ТАСС.

В опубликованном фрагменте речь идёт о ситуации в семье Скрипалей, а также о том, что предшествовало отравлению экс-полковника и его дочери. Помимо этого, Виктория также описала в главе вечер, когда узнала о ЧП с дядей.

По словам Виктории, главы будут сопровождаться фотографиями из семейного архива, которые ране не были представлены.