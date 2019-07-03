03.07.2019, 20:34
По истории про Гарри Поттера снимут сериал
ИА «Ореанда-Новости». Студия Warner Bros. начала работу над телесериалом про Гарри Поттера, пишет РИА Новости.
Известно, что это будет приквел фильмов о волшебнике. Действие развернётся в Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Отмечается, что все персонажи будут новыми. Однако сюжет сериала не раскрывается.
С серией фильмов приквел объединяет только место действия - вселенная книг Джоан Роулинг.
Известно, что это будет приквел фильмов о волшебнике. Действие развернётся в Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Отмечается, что все персонажи будут новыми. Однако сюжет сериала не раскрывается.
С серией фильмов приквел объединяет только место действия - вселенная книг Джоан Роулинг.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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