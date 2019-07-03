Известно, что это будет приквел фильмов о волшебнике. Действие развернётся в Хогвартсе и в некоторых европейских странах. Отмечается, что все персонажи будут новыми. Однако сюжет сериала не раскрывается.С серией фильмов приквел объединяет только место действия - вселенная книг Джоан Роулинг.