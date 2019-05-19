ИА «Ореанда-Новости». Королевская семья и премьер-министр Нидерландов возглавляют необычайный рейтинг поздравлений, посвящённых 25-летнему певцу Дункану Лоуренсу, который принес Нидерландам победу в конкурсе песни «Евровидение» впервые с 1970-х годов, набрав 492 балла.

Дункан Лоуренс покорил своим эмоциональным выступлением зрителей «Евровидения» по всей Европе и за её пределами, выиграв международный песенный конкурс субботним вечером с печальной балладой для фортепиано «Аркада».

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютт уже встретился с Лоуренсом, чтобы поздравить певца и приветствовать его «возвышенное и мощное выступление». Король и королева страны также передали слова своих поздравлений: «Мы гордимся Дунканом Лоуренсом, который покорил Европу исполнительским мастерством».

Победа Дункана Лоуренса означает, что Нидерланды примут организацию и проведение «Евровидения» в следующем году. Считается, что около 200 миллионов человек по всему миру накануне стали зрителями ежегодного конкурса, который дебютировал на европейской музыкальной арене после Второй мировой войны.