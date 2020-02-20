ИА «Ореанда-Новости». Недавний опрос о том, кого можно назвать добрым человеком, и считает ли респондент себя таковым, показал, что подавляющее большинство граждан нашей страны считают себя добрыми.

Согласно результатам опросу ВЦИОМ, 28% россиян называют добрым человека, который готов помочь. 27% считают, что это тот, кто отзывчив и небезразличен к другим. При этом 72% уверены, что если хорошие качества проявляются только в отношении близких людей, то человека трудно назвать таковым.

И почти 80% назвали себя добрыми. Чаще всего так считают женщины, люди в возрасте от 25 до 45 лет.

Почти такой же процент опрошенных говорит, что и окружающих их людей можно назвать добрыми. В основном так отвечали люди младше 24 лет или старше 60.

Всего было опрошено более полутора тысяч россиян.