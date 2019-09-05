05.09.2019, 17:04
Пол Маккартни выпустил книжку для детей
ИА «Ореанда-Новости». Бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни написал детскую книжку, пишет ТАСС.
Книгу назвали «Hey, Grandude». Название представляет собой игру английских слов «дедушка» («Grandad») и «чувак» («dude»), также вспоминается хит The Beatles «Hey, Jude». В книге рассказывается о дедушке и четырёх внуках.
Купить книжку можно уже с 5 сентября. Продавать её будут по цене 12,99 фунта. Есть также специальная версия с музыкальным сопровождением.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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