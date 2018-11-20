Полная афиша мероприятий в МГК имени Чайковского на декабрь
ИА «Ореанда-Новости». Публикуем все мероприятия, которые запланированы в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 1 декабря по 31 декабря. Информация может изменяться, подробности уточняйте у организатора.
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БОЛЬШОЙ ЗАЛ
|
1
Суббота
19.00
|
«Лучшие рапсодии мира»
Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония»
Дирижер — Фабио МАСТРАНДЖЕЛО
Александр СИНЧУК (фортепиано)
Родион ПЕТРОВ (скрипка)
Валерий ГРОХОВСКИЙ (фортепиано)
|
2
Воскресенье
13.00
|
Шедевры органной музыки
Исполнители – студенты и аспиранты кафедры органа
Московской консерватории
|
2
Воскресенье
18.00
|
«Загадка Моцарта»
Автор и ведущий — Эдвард РАДЗИНСКИЙ
|
3
Понедельник
19.00
|
«Музыка России и Австрии»
Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского
Дирижер — Владимир ФЕДОСЕЕВ
Кристиане КАЙЗЕР (сопрано), Австрия
Эмилия МОСКВИТИНА (арфа), Екатерина КОРНИШИНА (флейта)
|
5
Среда
19.00
|
Мальтийский филармонический оркестр
Ингольф ВУНДЕР (фортепиано)
В программе: Шостакович, Шор
|
7
Пятница
19.00
|
Гала–концерт, посвященный 90-летию
Академического большого хора «Мастера хорового пения»
Академический большой хор «Мастера хорового пения»
Дирижер – Лев КОНТОРОВИЧ
Николай ДИДЕНКО (бас), Екатерина КОРНИШИНА (флейта)
Агунда КУЛАЕВА (меццо-сопрано), Василий ЛАДЮК (баритон)
Екатерина МЕЧЕТИНА (фортепиано), Алексей ТАТАРИНЦЕВ (тенор)
Полина ШАМАЕВА (меццо-сопрано)
|
8
Суббота
19.00
|
Абонемент «Музыкальная карта мира. Европа» «Германия»
Государственный академический
Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского
Дирижер - Михаэль ЗАНДЕРЛИНГ, Германия
Александр РАММ (виолончель)
В программе: Шуман, Р. Штраус
|
9
Воскресенье
19.00
|
«Зимние грёзы. П. И. Чайковский»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижер - Павел КОГАН
Никита МНДОЯНЦ (фортепиано)
В программе: Чайковский
|
11
Вторник
19.00
|
Аида ГАРИФУЛЛИНА (сопрано)
Государственный Симфонический оркестр республики Татарстан
Дирижер — Александр СЛАДКОВСКИЙ
|
14
Пятница
19.00
|
«Астор Пьяццолла: душа аргентинского танго!»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением Павла Когана
Дирижер — Александр СИДНЕВ
В программе: Брагато, Пьяццолла
|
15
Суббота
14.00
|
«Сказки Венского леса. И. Штраус»
Московский государственный симфонический оркестр
Дирижер — Арсентий ТКАЧЕНКО
В программе: И. Штраус
|
15
Суббота
19.00
|
«Золотая коллекция оперных шедевров»
Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина
Дирижер — Илья НОРШТЕЙН
В программе: арии, дуэты, сцены из опер Верди, Моцарта, Беллини, Гуно, Пуччини
|
16
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 5
«ВОКРУГ СВЕТА. МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ»
«Путешествие в Испанию»
Симфонический оркестр студентов Московской консерватории
Дирижер – Анатолий ЛЕВИН
Концерт ведет - Иван СОКОЛОВ
|
16
Воскресенье
19.00
|
«Времена года. Вивальди. Чайковский. Пьяццолла»
Московский камерный оркестр Musica Viva
Дирижер - Тимур ЗАНГИЕВ
Илья ГАЙСИН (скрипка)
В программе: Вивальди, Чайковский, Пьяццолла
|
18
Вторник
19.00
|
Абонемент № 6
«Сувенир к Рождеству»
Камерный оркестр Московской консерватории «Московия»
Дирижер — Феликс КОРОБОВ
|
22
Суббота
15.00
|
«New Year Vienna Gala»
Венский оркестр Иоганна Штрауса
Солисты и хор Венской оперы
Дирижер – Райнер РОСС
|
22
Суббота
19.00
|
«New Year Vienna Gala»
Венский оркестр Иоганна Штрауса
Солисты и хор Венской оперы
Дирижер – Райнер РОСС
|
23
Воскресенье
14.00
|
Абонемент № 4
Детский «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ»
«В гостях у В. А. Моцарта»
Симфонический оркестр Московской консерватории
Дирижер - Вячеслав ВАЛЕЕВ
Александра ДОВГАНЬ (фортепиано)
|
26
Среда
19.00
|
«Новый год с Эннио Морриконе»
Государственная академическая симфоническая капелла России
Дирижер - Марчелло РОТА, Италия
В программе: Морриконе
|
27
Четверг
19.00
|
Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского
Дирижер - Владимир ФЕДОСЕЕВ
Юлия ЛЕЖНЕВА (сопрано),
Екатерины СЕМЕНЧУК (меццо-сопрано)
Павел ПЕТРОВ (тенор)
|
28
Пятница
19.00
|
«Новый год с Нино Рота». Праздничный концерт
Государственная академическая симфоническая капелла России
Дирижер — Марчелло РОТА
В программе: Рота, Дзеффирелли, Феллини, Копполы, Висконти
|
29
Суббота
19.00
|
Киноконцерт «Амадей. Live in Concert». Фильм Милоша Формана
Российский национальный оркестр
Московский государственный академический хор
Дирижер – Нил ТОМСОН, Великобритания
|
29
Суббота
22.30
|
«Курентзис. Рахманинов»
Оркестр «MusicAeterna»
Дирижер – Теодор КУРЕНТЗИС
Игорь ЛЕВИТ (фортепиано)
В программе: Рахманинов
|
30
Воскресенье
14.00
|
«Новый год в Вене»
Наталья ПАВЛОВА (сопрано), Роман ФИЛИППОВ (скрипка)
Российский национальный оркестр
Дирижер — Максим ЕМЕЛЬЯНЫЧЕВ
В программе: И. Штраус, Моцарт, Легар
|
30
Воскресенье
19.00
|
«Новый год с Павлом Коганом и его оркестром»
Московский государственный академический симфонический оркестр
под управлением П. Когана
Дирижер – Павел КОГАН
В программе: вальсы, польки, марши семейства Штраусов
|
31
Понедельник
14.00
|
«Иоганн Штраус, король вальса»
Московский камерный оркестр Центра Павла Слободкина.
Дирижер – Ариф ДАДАШЕВ
Ольга ИОНОВА (сопрано), Александр МАРТЫНОВ (баритон)
|
31
Понедельник
19.00
|
Марсело АЛЬВАРЕС (тенор), Аргентина
Оркестр Московского музыкального театра «Геликон-опера»
Дирижер – Лоренцо КОЛАДОНАТО, Италия
МАЛЫЙ ЗАЛ
|
1
Суббота
14.00
|
ДХШ «Радость»
|
1
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра скрипки
Руководитель – профессор В.М. ИВАНОВ
|
2
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК
|
2
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №10
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
«Юные годы Себастьяна Баха»
Людмила ГОЛУБ (орган)
В программе: Бах
|
3
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра скрипки
Руководитель – профессор И.В. БОЧКОВА
|
4
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Н.Н. ГУРЕЕВОЙ (орган)
|
5
Среда
18.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Э.Д. ГРАЧА (скрипка)
|
6
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Ю.С. СЛЕСАРЕВА (фортепиано)
|
7
Пятница
19.00
|
Абонемент №21
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)
|
8
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра концертмейстерского искусства
|
8
Суббота
19.00
|
Абонемент №15
«ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ И УЧЕНИКИ»
(сезон 2017-2018)
Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)
|
9
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №38
«КОРОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ»
Органная музыка для детей и взрослых
Профессор А.А. ПАРШИН рассказывает…
«Великий Бах: проповедь и молитва»
Алексей ШЕВЧЕНКО, Елена ЦЫБКО
Марианна ВЫСОЦКАЯ, Марина БАДМАЕВА
Марина ОМЕЛЬЧЕНКО, Лилия ЯКУШЕВА, Михаил ДУБОВ (орган)
|
9
Воскресенье
19.00
|
Концерт памяти Григория Жислина
Юрий ЖИСЛИН (скрипка, альт)
София ЛЕБЕДЬ (альт)
Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель)
Екатерина АПЕКИШЕВА (фортепиано)
В программе: Рахманинов, Брамс, Куэльяр, Пендерецкий
|
10
Понедельник
19.00
|
Концерт памяти М.С. Глезаровой (1924-1917)
Татьяна ГРИНДЕНКО, Лиана ГУРДЖИЯ
Даниил КОГАН, Светлана МАКАРОВА
Марьяна ОСИПОВА, Диана ПАСЬКО, Кирилл КРАВЦОВ (скрипка)
Дмитрий АБЛОГИН, Петр ЛАУЛ
Оксана ШЕВЧЕНКО, Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)
|
11
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра специального фортепиано
Руководитель – профессор С.Л. ДОРЕНСКИЙ
|
12
Среда
19.00
|
Юбилейный концерт
Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка, фортепиано)
К 65-летию
Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано)
Камерный оркестр Московской консерватории
Дирижер – Феликс КОРОБОВ
Хор студентов Московской консерватории
Дирижер – Алексей РУДНЕВСКИЙ
В программе: Франк, Иголинский, Шуман – Дебюсси, Мендельсон
|
13
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Вечер вокального факультета
|
14
Пятница
19.00
|
К 90-летию со дня рождения Л.Н. Власенко (1928-1996)
Раджа РАХМАН, Канада
Фарида НУРИЗАДЕ, Сергей БЕЛЯКОВ, Рубен МУРАДЯН, Россия
Калле РАНДАЛУ, Эстония – Германия
Геннадий ДЗЮБЕНКО, Россия – Испания
Александр СТРУКОВ, Россия
(фортепиано)
В программе: Бетховен, Шуберт, Шопен, Лист, Рахманинов, Альбенис, Калинников
|
15
Суббота
14.00
|
Камерный оркестр «Времена года»
Дирижер – Владислав БУЛАХОВ
|
15
Суббота
19.00
|
Абонемент №21
«МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ»
Станислав ИГОЛИНСКИЙ (фортепиано)
В программе: Шуберт, Шуберт — Лист, Лист
|
16
Воскресенье
19.00
|
Все фортепианные сонаты Франца Шуберта
Цикл концертов. Концерт IV
Сергей КУЗНЕЦОВ (фортепиано)
В программе: Шуберт
|
17
Понедельник
19.00
|
Абонемент №19
«ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
А.П. Бородин. К 185-летию со дня рождения
Агунда КУЛАЕВА (сопрано), Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон)
Партия фортепиано — Станислав ДЯЧЕНКО
В программе: Бородин
|
18
Вторник
19.00
|
Класс профессора М.С. ВОСКРЕСЕНСКОГО (фортепиано)
|
19
Среда
19.00
|
К 90-летию со дня рождения Л.Н. Власенко (1928-1996)
Ираклий АВАЛИАНИ, Франция
Юстас ДВАРИОНАС, Литва
Жания АУБАКИРОВА, Казахстан
Николай СУК, Украина – США
Олег СТЕПАНОВ, Наталья ВЛАСЕНКО, Россия – Австралия
(фортепиано)
В программе: Бах, Брамс, Дварионас, Шопен, Бетховен, Гуммель, Равель
|
20
Четверг
19.00
|
Кафедра органа и клавесина
Памяти С.Л. Дижура
|
21
Пятница
19.00
|
Абонемент №13
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА»
Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка)
Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель)
В программе: Чайковский, Светланов, Шостакович
|
22
Суббота
14.00
|
Мужской камерный ансамбль
|
22
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Э.К. ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано)
|
23
Воскресенье
14.00
|
Фортепианная музыка
Юрий ДИДЕНКО
|
23
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №22
«ЭСТАФЕТА ВЕРЫ»
Играют воспитанники В.В. Горностаевой
Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)
В программе: Равель, Прокофьев
|
25
Вторник
19.00
|
Абонемент №17
«СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ…»
Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано)
В программе: Бизе, Мусоргский, Форе, Франк – Мэйсон, Равель
|
26
Среда
19.00
|
Абонемент №20
«ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
Алёна БАЕВА (скрипка), Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)
|
27
Четверг
19.00
|
Абонемент №28
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Александр КОБРИН (фортепиано)
В программе: Шопен
|
28
Пятница
19.00
|
Абонемент №11
«AIMEZ-VOUS BRAHMS…». «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БРАМСА?»
Александр КНЯЗЕВ (виолончель)
Клара ВЮРТЦ (фортепиано)
В программе: Брамс
|
29
Суббота
15.00
|
Благотворительный фонд «Бельканто»
«Органный мир фэнтези: Хогвартс и Властелин колец»
Анна ИВАНОВА (песочная анимация)
Иван ЦАРЕВ (орган), Мария МАРКЕВИЧ (фортепиано, орган)
|
29
Суббота
19.00
|
«Новый год с Сергеем Жилиным»
В программе: классические джазовые композиции; оригинальные транскрипции Сергея Жилина; новогодние импровизации и сюрпризы
|
30
Воскресенье
15.00
|
Короли танго и вальса (концерт первый)
Камерный оркестр «Времена года»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
Елена БАРАНЧУК (сопрано)
В программе: Штраус, Пьяццолла, Чайковский
|
30
Воскресенье
19.00
|
Короли танго и вальса (концерт первый)
Камерный оркестр «Времена года»
Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ
Елена БАРАНЧУК (сопрано)
В программе: Штраус, Пьяццолла, Чайковский
|
31
Понедельник
12.00
|
Новогодний органный концерт
Ведущий – Алексей ПАРШИН
|
31
Понедельник
16.00
|
«Новогодняя коллекция оперных шедевров»
Екатерина СМОЛИНА (сопрано), Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Сергей БОРЗОВ (тенор), Александр ГЛАДКОВ (баритон)
Илья УШУЛЛУ (бас)
В программе: Моцарт, Беллини, Доницетти, Пуччини, Верди, Чайковский, Глинка
|
31
Понедельник
19.00
|
Новый год в стиле JAZZ
Ансамбль «Music Брасс»
Руководитель – Дмитрий БУЛКИН
В программе: Гершвин, Вайль, Пьяццолла, спиричуэлс, синглы
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ
|
1
Суббота
14.00
|
ДМШ им. Л.Н. Власенко
|
1
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора И.Н. ПЛОТНИКОВОЙ (фортепиано)
|
2
Воскресенье
14.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора Е.Р. РИХТЕР (фортепиано)
|
2
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №44
«АМЕРИКА. XX век»
«Русская Америка»
Алексей ЛЮБИМОВ, Елизавета МИЛЛЕР
Сергей КАСПРОВ, Михаил ДУБОВ (фортепиано)
Глеб ХОХЛОВ (скрипка), Ольга ГРЕЧКО (сопрано)
Мария ОСТРОУХОВА (меццо-сопрано), Алиса ТЕН, Мириам СЕХОН (вокал)
Квартет «Студии новой музыки»
В программе: Рахманинов, Стравинский, Орнстайн, Лурье, Назайкинская
|
3
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт студентов I курса
Иностранного отделения Московской консерватории
|
4
Вторник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора С.Л. ДОРЕНСКОГО (фортепиано)
|
5
Среда
19.00
|
Абонемент №54
«АВАНГАРД ПЛЮС»
К 25-летию «Студии новой музыки»
«Авангард в стиле рок»
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь Дронов
Екатерина КИЧИГИНА (сопрано), Марина РУБИНШТЕЙН (флейта)
Никита АГАФОНОВ (кларнет), Мона ХАБА (фортепиано)
Андрей НИКИТИН (ударные)
В программе: Ромителли, Мюрай, Лигети, Заппа
|
6
Четверг
19.00
|
XVIII Международный музыкальный фестиваль
«ДУША ЯПОНИИ»
|
7
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра альта
Концерт студентов и аспирантов кафедры
|
8
Суббота
14.00
Цена билета 100 р.
|
Концерт студентов Академического музыкального училища при МГК
|
8
Суббота
19.00
|
Памяти Л.Н. Власенко (1928-1996)
К 90-летию со дня рождения
Александр СТРУКОВ (фортепиано)
В программе: Моцарт, Бетховен, Шопен
|
9
Воскресенье
14.00
|
Хор «Благовест»
|
9
Воскресенье
19.00
|
Абонемент №42
«БОЛЬШОЙ ФЕСТИВАЛЬ «ДВОЙНОЙ ТРОСТИ»
Памяти А.Н. Корешкова
Ольга ТОМИЛОВА, Софья БЕЛЯЕВА, Дмитрий БУЛГАКОВ
Ольга ГОТОВЦЕВА, Дмитрий КОЛУПАЕВ, Алексей КОНОПЛЯНИКОВ
Эмиль МИРОСЛАВСКИЙ, Виталий НАЗАРОВ, Филипп НОДЕЛЬ
Николай ШЕКО, Денис ОСВЕР, Павел КУНДЯНОК
Алексей СОРОКИН, Анастасия ТАБАНКОВА, Светлана УСАЧЁВА
Маржан УРАЗБАЕВА, Михаил ШТАНЬКО, Александр БРАЖНИК
Владимир ЗИСМАН, Алексей БАЛАШОВ, Таисия МАСЛИНСКАЯ
Илья НОВИКОВ, Игорь ЧЕМЕРИЧЕНКО, Эдуард ХОХЛАЧЕВ (гобой)
Камерный оркестр
Дирижёр — Вячеслав ВАЛЕЕВ
Струнная группа БСО
Квинтет «Modus VIvendi»
|
11
Вторник
19.00
|
Межфакультетская кафедра фортепиано
|
12
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора К.В. КНОРРЕ (фортепиано)
|
13
Четверг
19.00
|
Абонемент №46
«ВЕНГЕРСКАЯ РАПСОДИЯ»
Венгерские музыканты в гостях у Московской консерватории
При поддержке Посольства Венгрии в Российской Федерации, Венгерского культурного центра в Москве, MVM Group и «Гедеон Рихтер»
КВАРТЕТ «КЕЛЕМЕН»:
Барнабаш КЕЛЕМЕН (I скрипка), Каталин КОКАШ (II скрипка)
Габор ХОМАКИ (альт), Ласло ФИНЁ (виолончель)
В концерте принимает участие –
Александр БУЗЛОВ (виолончель)
В программе: Шуберт, Бетховен, Шуберт
|
14
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра камерного ансамбля и квартета
|
15
Суббота
14.00
|
ДМШ им. Бетховена
|
15
Суббота
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора А.А. ПИСАРЕВА (фортепиано)
|
16
Воскресенье
14.00
|
Абонемент №57
«ВОЛШЕБНЫЕ ЗВУКИ СКАЗОК»
«Снежная королева»
Музыка – Ф. Строганов
Инструментальный ансамбль ФИСИИ
Ансамбль под управлением Фёдора СТРОГАНОВА
|
16
Воскресенье
19.00
|
Георгий Свиридов
Камерно-вокальная музыка
В День рождения композитора
|
17
Понедельник
19.00
|
Шесть концертов Азербайджанской музыки
|
18
Вторник
19.00
|
Кара КАРАЕВ
Юбилейный авторский вечер
Ансамбль «Студия новой музыки»
Дирижёр – Игорь ДРОНОВ
|
19
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора М.В. ФИЛИППОВА (фортепиано)
|
20
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.М. СКАНАВИ (камерный ансамбль)
|
21
Пятница
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра специального фортепиано
Руководитель – профессор М.С. ВОСКРЕСЕНСКИЙ
|
22
Суббота
11.00
13.00
15.00
|
Новогодние детские представления
|
22
Суббота
19.00
|
Абонемент №48
«ВИОЛОНЧЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Мария ЧАЙКОВСКАЯ (виолончель)
Людмила ДАРАСЕЛИЯ (фортепиано)
В концерте принимает участие – Армен МАРДЖАНЯН (скрипка)
В программе: Вебер, Брамс, Веберн, Шуберт
|
23
Воскресенье
11.00
13.00
15.00
|
Новогодние детские представления
|
23
Воскресенье
19.00
|
Факультет исторического и современного
исполнительского искусства
Концерт студентов и аспирантов
|
24
Понедельник
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Дирижеры – студенты V курса
|
25
Вторник
19.00
|
Абонемент №40
«КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ»
Дирижёр — Феликс КОРОБОВ
Пётр ЛАУЛ (фортепиано)
В программе: Гайдн, Мартен
|
26
Среда
19.00
Цена билета 100 р.
|
Класс профессора В.М. СКАНАВИ (камерный ансамбль)
|
27
Четверг
19.00
Цена билета 100 р.
|
Кафедра хорового исполнительского искусства
Дирижеры – студенты V курса
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28, пятница
от 300 до 1000 р.
2 ряда бесплатно
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Абонемент №45
«ИСКУССТВО МАДРИГАЛА»
«Con I Passagi. Искусство Диминуций»
Ансамбль «Bach-Consort»:
Лилия ГАЙСИНА (сопрано), Артём ВОЛКОВ (тенор)
Владимир КРАСОВ (баритон), Антон ТУТНОВ (бас)
Руководитель – Юлия МИККОНЕН (альт)
Ольга ФИЛИППОВА (клавесин)
Марина КАТАРЖНОВА (скрипка, альт)
Татьяна ФЕДЯКОВА (виола да гамба, альт)
Ансамбль старинной музыки ФИСИИ п/у Марины КАТАРЖНОВОЙ
В программе: Монтеверди, Орф; инструментальная музыка итальянских композиторов первой половины XVII в.
|
29
Суббота
11.00
13.00
15.00
|
Новогодние детские представления
|
29
Суббота
19.00
|
«Новогодний маскарад»
Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Надежда МАКАРОВА (сопрано)
Александр ГЛАДКОВ (баритон)
Ирина НИКОНОВА (фортепиано)
Ирина ПАВЛИХИНА (скрипка)
Олег БУГАЕВ (виолончель)
|
30
Воскресенье
11.00
13.00
|
Новогодние детские представления
|
30
Воскресенье
16.00
|
«Happy new джаз!» (концерт первый)
Камерный ансамбль «Classiс`n`Jazz»
Руководитель — Марк АГАБАЛЬЯНЦ
|
30
Воскресенье
19.00
|
«Happy new джаз!» (концерт второй)
Камерный ансамбль «Classiс`n`Jazz»
Руководитель — Марк АГАБАЛЬЯНЦ
|
31
Понедельник
12.00
|
Новогодний концерт «Флейтовая феерия»
Квартет флейт «Сиринкс»
Российский ансамбль флейт «The Grand Flute Ensemble»
|
31
Понедельник
16.00
|
«Новогодняя коллекция оперных шедевров»
Екатерина СМОЛИНА (сопрано), Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Сергей БОРЗОВ (тенор), Александр ГЛАДКОВ (баритон)
Илья УШУЛЛУ (бас)
В программе: Моцарт, Беллини, Доницетти, Пуччини, Верди, Чайковский, Глинка
|
31
Понедельник
19.00
|
«Новогодняя коллекция оперных шедевров»
Екатерина СМОЛИНА (сопрано), Ирина СУХАНОВА (сопрано)
Сергей БОРЗОВ (тенор), Александр ГЛАДКОВ (баритон)
Илья УШУЛЛУ (бас)
В программе: Моцарт, Беллини, Доницетти, Пуччини, Верди, Чайковский, Глинка
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