1 Суббота 14.00

ДХШ «Радость»

1 Суббота 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра скрипки Руководитель – профессор В.М. ИВАНОВ

2 Воскресенье 14.00 Цена билета 100 р. Концерт учащихся Центральной музыкальной школы при МГК

2 Воскресенье 19.00

Абонемент №10 «И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА» «Юные годы Себастьяна Баха» Людмила ГОЛУБ (орган) В программе: Бах

3 Понедельник 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра скрипки Руководитель – профессор И.В. БОЧКОВА

4 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора Н.Н. ГУРЕЕВОЙ (орган)

5 Среда 18.00 Цена билета 100 р. Класс профессора Э.Д. ГРАЧА (скрипка)

6 Четверг 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора Ю.С. СЛЕСАРЕВА (фортепиано)

7 Пятница 19.00 Абонемент №21 «МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ» Михаил ВОСКРЕСЕНСКИЙ (фортепиано)



8 Суббота 14.00 Цена билета 100 р. Кафедра концертмейстерского искусства

8 Суббота 19.00

Абонемент №15 «ЭЛИСО ВИРСАЛАДЗЕ И УЧЕНИКИ» (сезон 2017-2018) Борис БЕРЕЗОВСКИЙ (фортепиано)

9 Воскресенье 14.00 Абонемент №38 «КОРОЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ» Органная музыка для детей и взрослых Профессор А.А. ПАРШИН рассказывает… «Великий Бах: проповедь и молитва» Алексей ШЕВЧЕНКО, Елена ЦЫБКО Марианна ВЫСОЦКАЯ, Марина БАДМАЕВА Марина ОМЕЛЬЧЕНКО, Лилия ЯКУШЕВА, Михаил ДУБОВ (орган)

9 Воскресенье 19.00 Концерт памяти Григория Жислина Юрий ЖИСЛИН (скрипка, альт) София ЛЕБЕДЬ (альт) Денис ШАПОВАЛОВ (виолончель) Екатерина АПЕКИШЕВА (фортепиано) В программе: Рахманинов, Брамс, Куэльяр, Пендерецкий

10 Понедельник 19.00 Концерт памяти М.С. Глезаровой (1924-1917) Татьяна ГРИНДЕНКО, Лиана ГУРДЖИЯ Даниил КОГАН, Светлана МАКАРОВА Марьяна ОСИПОВА, Диана ПАСЬКО, Кирилл КРАВЦОВ (скрипка) Дмитрий АБЛОГИН, Петр ЛАУЛ Оксана ШЕВЧЕНКО, Ксения АПАЛЬКО (фортепиано)

11 Вторник 19.00 Цена билета 100 р. Кафедра специального фортепиано Руководитель – профессор С.Л. ДОРЕНСКИЙ

12 Среда 19.00 Юбилейный концерт Владислав ИГОЛИНСКИЙ (скрипка, фортепиано) К 65-летию Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано) Камерный оркестр Московской консерватории Дирижер – Феликс КОРОБОВ Хор студентов Московской консерватории Дирижер – Алексей РУДНЕВСКИЙ В программе: Франк, Иголинский, Шуман – Дебюсси, Мендельсон

13 Четверг 19.00 Цена билета 100 р. Вечер вокального факультета

14 Пятница 19.00 К 90-летию со дня рождения Л.Н. Власенко (1928-1996) Раджа РАХМАН, Канада Фарида НУРИЗАДЕ, Сергей БЕЛЯКОВ, Рубен МУРАДЯН, Россия Калле РАНДАЛУ, Эстония – Германия Геннадий ДЗЮБЕНКО, Россия – Испания Александр СТРУКОВ, Россия (фортепиано) В программе: Бетховен, Шуберт, Шопен, Лист, Рахманинов, Альбенис, Калинников

15 Суббота 14.00 Камерный оркестр «Времена года» Дирижер – Владислав БУЛАХОВ

15 Суббота 19.00 Абонемент №21 «МИХАИЛ ВОСКРЕСЕНСКИЙ И УЧЕНИКИ» Станислав ИГОЛИНСКИЙ (фортепиано) В программе: Шуберт, Шуберт — Лист, Лист

16 Воскресенье 19.00

Все фортепианные сонаты Франца Шуберта Цикл концертов. Концерт IV Сергей КУЗНЕЦОВ (фортепиано) В программе: Шуберт

17 Понедельник 19.00 Абонемент №19 «ВОКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» А.П. Бородин. К 185-летию со дня рождения Агунда КУЛАЕВА (сопрано), Игорь ГОЛОВАТЕНКО (баритон) Партия фортепиано — Станислав ДЯЧЕНКО В программе: Бородин

18 Вторник 19.00

Класс профессора М.С. ВОСКРЕСЕНСКОГО (фортепиано)

19 Среда 19.00 К 90-летию со дня рождения Л.Н. Власенко (1928-1996) Ираклий АВАЛИАНИ, Франция Юстас ДВАРИОНАС, Литва Жания АУБАКИРОВА, Казахстан Николай СУК, Украина – США Олег СТЕПАНОВ, Наталья ВЛАСЕНКО, Россия – Австралия (фортепиано) В программе: Бах, Брамс, Дварионас, Шопен, Бетховен, Гуммель, Равель

20 Четверг 19.00 Кафедра органа и клавесина Памяти С.Л. Дижура

21 Пятница 19.00 Абонемент №13 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КВАРТЕТ ИМЕНИ БОРОДИНА» Рубен АГАРОНЯН (I скрипка), Сергей ЛОМОВСКИЙ (II скрипка) Игорь НАЙДИН (альт), Владимир БАЛЬШИН (виолончель) В программе: Чайковский, Светланов, Шостакович

22 Суббота 14.00 Мужской камерный ансамбль



22 Суббота 19.00 Цена билета 100 р. Класс профессора Э.К. ВИРСАЛАДЗЕ (фортепиано)

23 Воскресенье 14.00 Фортепианная музыка Юрий ДИДЕНКО



23 Воскресенье 19.00 Абонемент №22 «ЭСТАФЕТА ВЕРЫ» Играют воспитанники В.В. Горностаевой Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано) В программе: Равель, Прокофьев

25 Вторник 19.00 Абонемент №17 «СЕРГЕЙ ДОРЕНСКИЙ ПРИГЛАШАЕТ…» Павел НЕРСЕСЬЯН (фортепиано) В программе: Бизе, Мусоргский, Форе, Франк – Мэйсон, Равель

26 Среда 19.00 Абонемент №20 «ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…» Алёна БАЕВА (скрипка), Вадим ХОЛОДЕНКО (фортепиано)

27 Четверг 19.00 Абонемент №28 «ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО» Цикл II Александр КОБРИН (фортепиано) В программе: Шопен

28 Пятница 19.00 Абонемент №11 «AIMEZ-VOUS BRAHMS…». «ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ БРАМСА?» Александр КНЯЗЕВ (виолончель) Клара ВЮРТЦ (фортепиано) В программе: Брамс

29 Суббота 15.00 Благотворительный фонд «Бельканто» «Органный мир фэнтези: Хогвартс и Властелин колец» Анна ИВАНОВА (песочная анимация)

Органный дуэт Бельканто: Иван ЦАРЕВ (орган), Мария МАРКЕВИЧ (фортепиано, орган)

Арсений СПИВАК (художественное слово)

29 Суббота 19.00 «Новый год с Сергеем Жилиным» В программе: классические джазовые композиции; оригинальные транскрипции Сергея Жилина; новогодние импровизации и сюрпризы

30 Воскресенье 15.00 Короли танго и вальса (концерт первый) Камерный оркестр «Времена года» Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ Елена БАРАНЧУК (сопрано) В программе: Штраус, Пьяццолла, Чайковский

30 Воскресенье 19.00 Короли танго и вальса (концерт первый) Камерный оркестр «Времена года» Дирижёр – Владислав БУЛАХОВ Елена БАРАНЧУК (сопрано) В программе: Штраус, Пьяццолла, Чайковский

31 Понедельник 12.00 Новогодний органный концерт Ведущий – Алексей ПАРШИН

31 Понедельник 16.00 «Новогодняя коллекция оперных шедевров» Екатерина СМОЛИНА (сопрано), Ирина СУХАНОВА (сопрано) Сергей БОРЗОВ (тенор), Александр ГЛАДКОВ (баритон) Илья УШУЛЛУ (бас) В программе: Моцарт, Беллини, Доницетти, Пуччини, Верди, Чайковский, Глинка