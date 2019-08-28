ИА «Ореанда-Новости» 19-летний житель Троицка Пельмень Кондольский, поменявший имя, чтобы выиграть 200 кг пельменей, задумался, как его встретят в армии.

Пельменя Кондольского раньше звали Роман Грошев. Молодой человек принял участие в конкурсе, по условиям которого нужно было сменить имя и получить приз – 200 кг пельменей. Роман признался, что до такой степени любит это блюдо, что, не задумываясь, поменял паспорт. Пельмени, правда, он так и не получил – обещанную награду ему отдали деньгами.

Теперь молодой человек задумался о том, как ему дальше жить с именем Пельмень. Ведь его детям придется носить отчество Пельменовичи. Кроме того, жителя Троицка всерьез беспокоит перспектива пойти служить в армию с таким именем.