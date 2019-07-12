ИА «Ореанда-Новости». Российскую туристку отправили в психиатрическую больницу на острове Бали из-за ненормального поведения на вилле. Об этом пишет местный портал Coconuts Bali. Инцидент произошел в округе Бангли. Сообщается, что полиция нашла гражданку России Анну Иванову в неадекватном состоянии, однако точная причина вызова правоохранителей пока неизвестна. По мнению врачей клиники, она могла страдать депрессией из-за отсутствия денег.

Россиянка отказывалась говорить с полицейскими и не раскрывала им своего имени. Всю дорогу до больницы девушка вела себя буйно, пинала их и пыталась сопротивляться. Было установлено, что туристка пребывает на Бали уже две недели. Когда состояние россиянки улучшится, её передадут дипломатам и, вероятно, доставят домой.

Ранее сообщалось, что два пассажира устроили пьяный дебош на борту самолёта перед его вылетом из Ростова-на-Дону в Москву. Россияне вели себя неадекватно, агрессивно и не реагировали на замечания экипажа. В результате они были сняты с рейса и занесены в чёрный список авиакомпании. По словам командира воздушного судна, речь шла о двух москвичах 30 и 33 лет. Они, в частности, оскорбляли бортпроводницу. Авиадебоширов доставили в дежурную часть полиции, уточнили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО.

Также в текущий сезон отпусков была информация, что пьяный авиапассажир, летевший рейсом Симферополь — Москва, устроил дебош на борту самолёта и оказался в полицейском участке. Он был настолько пьян, что сотрудникам правоохранительных органов пришлось усадить его в инвалидное кресло и катить по телетрапу и аэропорту.