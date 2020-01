Об этой новости о проекте "Мулан" заявлено в публикации We got this covered.Режиссёр заявила, что она и ее команда решили не повторять классику, однако в ее фильме будет присутствовать некое духовное существо, которое будет связано с предками главной героини, но это не Мушу.Многие пользователи были расстроены, когда не увидели в трейлера фильма дракона Мушу.Зато, по мнению издания We got this covered, данный отход от анимационной ленты о приключениях Мулан, позволит студии придумать новую сюжетную линию.