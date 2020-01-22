22.01.2020, 07:27
Постановщик "Мулан" сказала, что дракона Мушу в картине не будет
ИА «Ореанда-Новости». Постановщик из Новой Зеландии Ники Каро сказала, что в картине "Мулан", сюжетной базой которой послужила одноименная анимационная лента компании Disney, не будет дракона Мушу. Об этой новости о проекте "Мулан" заявлено в публикации We got this covered.
Режиссёр заявила, что она и ее команда решили не повторять классику, однако в ее фильме будет присутствовать некое духовное существо, которое будет связано с предками главной героини, но это не Мушу.
Многие пользователи были расстроены, когда не увидели в трейлера фильма дракона Мушу.
Зато, по мнению издания We got this covered, данный отход от анимационной ленты о приключениях Мулан, позволит студии придумать новую сюжетную линию.
Режиссёр заявила, что она и ее команда решили не повторять классику, однако в ее фильме будет присутствовать некое духовное существо, которое будет связано с предками главной героини, но это не Мушу.
Многие пользователи были расстроены, когда не увидели в трейлера фильма дракона Мушу.
Зато, по мнению издания We got this covered, данный отход от анимационной ленты о приключениях Мулан, позволит студии придумать новую сюжетную линию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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