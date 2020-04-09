09.04.2020, 07:27
Появилась информация, какой актёр изображал злодеев чаще других
ИА «Ореанда-Новости». По результатам недавнего исследования стало известно, какой актёр изображал злодеев в наибольшем количестве кинокартин, рассказывает Independent, заявлено в публикации РИА Новости.
Рейтинг был составлен сайтом guarantorloans.com.
На первом месте рейтинга оказался актёр Роберт Де Ниро. Таковых ролей у него девятнадцать, в числе которых роль Вито Корлеоне во второй части кинематографической саги "Крёстный отец".
На втором месте Петер Стормаре, который изображал злодеев семнадцать раз. Отрицательных героев он играл в таких картинах, как "Фарго", "Плохие парни 2".
Третье месте в рейтинге занял Рон Перлман, сыгравший злодеев шестнадцать раз. Его героев можно увидеть в фильмах "Люди в чёрном", "Обречённость".
Рейтинг был составлен сайтом guarantorloans.com.
На первом месте рейтинга оказался актёр Роберт Де Ниро. Таковых ролей у него девятнадцать, в числе которых роль Вито Корлеоне во второй части кинематографической саги "Крёстный отец".
На втором месте Петер Стормаре, который изображал злодеев семнадцать раз. Отрицательных героев он играл в таких картинах, как "Фарго", "Плохие парни 2".
Третье месте в рейтинге занял Рон Перлман, сыгравший злодеев шестнадцать раз. Его героев можно увидеть в фильмах "Люди в чёрном", "Обречённость".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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