, заявлено в публикации РИА Новости.Рейтинг был составлен сайтом guarantorloans.com.На первом месте рейтинга оказался актёр Роберт Де Ниро. Таковых ролей у него девятнадцать, в числе которых роль Вито Корлеоне во второй части кинематографической саги "Крёстный отец".На втором месте Петер Стормаре, который изображал злодеев семнадцать раз. Отрицательных героев он играл в таких картинах, как "Фарго", "Плохие парни 2".Третье месте в рейтинге занял Рон Перлман, сыгравший злодеев шестнадцать раз. Его героев можно увидеть в фильмах "Люди в чёрном", "Обречённость".